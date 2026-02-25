Logo
Large banner

Откривени шокантни подаци: Америчка грдосија која утјерује страх у кости има огроман проблем

Извор:

Агенције

25.02.2026

12:58

Коментари:

0
УСС Џералд Форд, амерички носач авиона
Фото: Tanjug / AP / Giannis Angelakis

"УСС Џералд Р. Форд, најмодернији амерички носач авиона, који је стигао на Крит због напетости на Блиском истоку, суочава се с бројним проблемима", открио је Вол стрит џорнал.

Овај технолошки див који дефинише поморску надмоћ Сједињених Америчких Држава, међутим, има мноштво великих слабости, од великих проблема с тоалетима, до смањеног броја људи који на њему раде и превелике исцрпљености морнара којима пријети сценарио да на броду остану 11 мјесеци.

Најмодернији амерички носач авиона "УСС Џералд Р. Форд" пристао је у уторак у залив Соуда на Криту у Грчкој. Његова мисија је неуобичајено дуга – Сједињене Државе задржавале су га у региону због растућих напетости на Медитерану и Блиском истоку, а посебно због пријетњи из Ирана.

Брод је напустио матичну луку у јуну 2025. Тада је свратио и до хрватске обале.

Команда је од тада неколико пута продужило боравак на мору за свеукупно више од 2.600 чланова посаде и њихових породица.

Мисија би се овога пута могла продужити на једанаест мјесеци. То би била једна од најдужих континуираних мисија у модерној историји Сједињених Држава, јер се морнари обично враћају кући након шест мјесеци.

Вол стрит џорнал истиче да се посада тог америчког гиганта бори с огромним умором, а брод се бори с техничким проблемима. Знак преоптерећења, на примјер, био је стални квар вакуумских WC-а, који морају да служе хиљадама људи.

Ове потешкоће показују колико је Америчка морнарица оптерећена док покушава да одржи контролу над свим стратешким регионима одједном. Заустављање на Криту такође потврђује да је база у заливу Соуда кључна тачка за НАТО.

Одатле америчке снаге могу да интервенишу у Европи, сјеверној Африци и на Блиском истоку.

Див који носи 90 авиона и иде на нуклеарни погон

Први у новој класи "Форд", овај нуклеарни див представља технолошки скок у односу на историјску класу "Нимиц", с офанзивним, одбрамбеним и логистичким способностима које редефинишу америчку поморску надмоћ.

"Џералд Р. Форд" дуг је више од 330 метара и истискује више од 100.000 тона воде. Покрећу га два нуклеарна реактора А1Б, што гарантује оперативну аутономију од преко 20 година без пуњења горивом. Његове четири осовине испоручују довољно снаге да омогуће брзине веће од 30 чворова (преко 55 km/h), уз одржавање изненађујуће окретности за брод његове величине.

Дизајн моста потпуно је преуређен: командни центар је мањи и помјерен уназад, пилотска палуба је већа, а унутрашњи простори оптимизовани су за успешније управљање авионом.

С цијеном од преко 13 милијарди долара, "УСС Џералд Р. Форд"је несумњиво један од најскупљих бродова у историји.

Брод може да носи до 90 авиона, укључујући ловце Ф/А-18 супер хорнет, хеликоптере МХ-60, радарске авионе Е-2Д хок (јастребови) и, у будућности, борбене дронове. Његова способност лансирања преко 220 борбених летјелица дневно у намјерном начину рада чини га неупоредивом стратешком платформом.

Упркос величини, "Џералд Р. Форд" запошљава отприлике 600 чланова посаде мање од ранијих носача авиона, захваљујући општој аутоматизацији многих система.

Брод је дизајниран да остане у употреби до 2075. године.

Подијели:

Тагови :

УСС Џералд Р. Форд

nosač aviona

američka vojska

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Највећи носач авиона на свијету испловио према Блиском истоку

Свијет

Највећи носач авиона на свијету испловио према Блиском истоку

1 седм

0
УСС Абрахам Линколн носач авиона

Свијет

"Линколн" је постао "дух", Ирану се црно пише? Нико не зна гдје је сада носач авиона

4 седм

0
Ратна морнарица иде на Иран? "Близу је"

Свијет

Ратна морнарица иде на Иран? "Близу је"

1 мј

0
Драма почиње? Амерички носач авиона је покренут

Свијет

Драма почиње? Амерички носач авиона је покренут

1 мј

0

Више из рубрике

Бил Гејтс упутио јавно извињење запосленима своје фондације због веза с Епстајном

Свијет

Бил Гејтс упутио јавно извињење запосленима своје фондације због веза с Епстајном

2 ч

0
Џефри Епстајн

Свијет

"Клупко афере Епстин одмотаће се на Балкану"

2 ч

0
Краљ Харалд од Норвешке

Свијет

Краљ примљен у болницу: Хитно се огласила палата

3 ч

0
Музеј Лувр

Свијет

Данас именовање новог директора Лувра

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

38

Швајцарска влада ће исплатити 56.000 долара за сваку жртву пожара у Кран-Монтани

14

37

'ПарлАТВмент': О руско-украјинском сукобу

14

35

Виткоф открио када би могла да буде сљедећа рунда преговора о Украјини

14

22

Теретни воз ударио ауто, има повријеђених

14

07

Реал на Бенфику без кључног играча?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner