"Линколн" је постао "дух", Ирану се црно пише? Нико не зна гдје је сада носач авиона

"УСС Абрахам Линколн" на модалитету "Дух", амерички носач авиона који је с ударном групом Ратне морнарице САД пловио ка Ирану искључио уређаје који откривају локацију.
Амерички носач авиона "УСС Абрахам Линколн", који је с ударном групом бојних бродова и подморницом који га прате пребачен из Пацифика у Индијски океан у зону одговорности Централне команде (CENTCOM) војске САД задужене за Блиски исток, прешао је на модалитет "Дух" (Ghost Mode).
Коријере дела сера наводи да модалитет "Дух" у терминологији војне технике означава гашење свих електронских уређаја који би могли да открију локацију и чини "невидљивом" армаду на челу са носачем авиона, за коју је амерички предсједник Доналд Трамп раније најавио да плови према Ирану.
Италијански лист објашњава да се модалитет "Дух" обично активира када се припрема напад, који би могао да услиједи након вишеструких пријетњи Трампа упућених врховном иранском вођи ајатолаху Алију Хамнеију и властима у Техерану због крвавог гушења антивладиних протеста, са којих су се ове недјеље појавили нови снимци.
С друге стране, ово би могла да буде и Трампова демонстрација силе Ирану и застрашивањем присили Техеран да сам изврши унутрашње промене.
Трамп није заговорник промјена режима, имајући у виду више него лоша искуства његових претходника Џорџа Буша млађег с Ираком и Барака Обаме са Либијом и умјесто тога више жели да услови владе које му не одговарају да мијењају политику, што је дјелимично извео у случају Венецуеле гдје је ухапсио предсједника Николаса Мадура, али и дозволио његовој замјеници Делси Родригез да привремено преузме управљање земљом.
У сваком случају, све у вези са дешавањима око Трампове армаде на Блиском истоку указује да је иранско питање још увек далеко од тога да је ријешено, а то изазива и велику пажњу финансијских тржишта.
Примјетно је да инвеститори на глобалном нивоу скоро никакву пажњу нису посветили протестима у Минеаполису гдје су агенти америчке Службе за имиграцију и царину (ИЦЕ) протеклог викенда убили антивладиног демонстранта Алекса Претија, већ су усредсређени на нову кризу између САД и Ирана.
То је утицало на и да цијена злата по први пут пробије историјску границу од 5.000 долара.
Финансијска тржишта очигледно процењују реалном могућност новог сукоба двије земље, након америчких напада на иранску нуклеарну инфраструктуру прошлог јуна током 12-дневног рата Техерана с Израелом.
