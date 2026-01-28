Трамп повукао црвену линију: Ако он преузме Владу, без америчке помоћи

Извор:
28.01.2026
Амерички предсједник Доналд Трамп упутио је оштро упозорење Багдаду, поручивши да ће Сједињене Америчке Државе у потпуности обуставити подршку Ираку уколико Нури ал-Малики поново буде изабран за премијера.
Упозорење је услиједило након што је Координацијски оквир, највећи шиитски политички блок у ирачком парламенту, номиновао ал-Маликија за мандатара нове владе. Ал-Малики је био на челу ирачке владе од 2006. до 2014. године, а познат је по блиским везама с Ираном, што Вашингтон сматра директном пријетњом својим интересима у региону.
Трамп се огласио путем своје платформе Truth Social, оцијенивши да би повратак ал-Маликија на власт био "веома лош потез" за Ирак.
"Посљедњи пут када је Малики био на власти, земља је потонула у сиромаштво и тотални хаос. То се не смије поновити", написао је Трамп.
" Због његове сулуде политике и идеологије, ако буде изабран, САД више неће помагати Ираку."
Амерички предсједник је додао да Ирак без подршке Сједињених Америчких Држава има "нула шанси за успјех, просперитет или слободу", закључивши поруку слоганом: "Учинимо Ирак поново великим!" (MAKE IRAQ GREAT AGAIN!).
Ова порука представља најдиректнији потез Трампове администрације с циљем сузбијања утицаја група повезаних с Техераном у Ираку.
Амерички званичници су у писму нагласили да је избор премијера унутрашња ствар Ирака, али су истакли да ће САД доносити "суверене одлуке о будућој сарадњи у складу с америчким интересима".
Вашингтон је, осим обуставе помоћи, запријетио и увођењем санкција високим ирачким политичарима уколико у нову владу буду укључене оружане групе које подржава Иран.
Претходна владавина ал-Маликија била је обиљежена дубоким секташким подјелама и јачањем ИСИЛ-а, који је 2014. године заузео велике дијелове земље.
Сједињене Америчке Државе имају снажан механизам притиска над Ираком, будући да се већина прихода од ирачке нафте чува у Федералним резервама у Њујорку. Ал-Малики (75) и даље предводи коалицију Правна држава те одржава блиске везе с фракцијама које подржава Техеран.
Овакав притисак додатно отежава положај Багдада, који годинама покушава балансирати између своја два кључна савезника – Вашингтона и Техерана.
