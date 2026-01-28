Logo
Трамп повукао црвену линију: Ако он преузме Владу, без америчке помоћи

Извор:

Агенције

28.01.2026

07:13

Коментари:

0
Трамп амерички предсједник
Фото: Tanjug / AP / Mark Schiefelbein

Амерички предсједник Доналд Трамп упутио је оштро упозорење Багдаду, поручивши да ће Сједињене Америчке Државе у потпуности обуставити подршку Ираку уколико Нури ал-Малики поново буде изабран за премијера.

Упозорење је услиједило након што је Координацијски оквир, највећи шиитски политички блок у ирачком парламенту, номиновао ал-Маликија за мандатара нове владе. Ал-Малики је био на челу ирачке владе од 2006. до 2014. године, а познат је по блиским везама с Ираном, што Вашингтон сматра директном пријетњом својим интересима у региону.

Трамп се огласио путем своје платформе Truth Social, оцијенивши да би повратак ал-Маликија на власт био "веома лош потез" за Ирак.

"Посљедњи пут када је Малики био на власти, земља је потонула у сиромаштво и тотални хаос. То се не смије поновити", написао је Трамп.

" Због његове сулуде политике и идеологије, ако буде изабран, САД више неће помагати Ираку."

"Нула шанси за успјех"

Амерички предсједник је додао да Ирак без подршке Сједињених Америчких Држава има "нула шанси за успјех, просперитет или слободу", закључивши поруку слоганом: "Учинимо Ирак поново великим!" (MAKE IRAQ GREAT AGAIN!).

Ова порука представља најдиректнији потез Трампове администрације с циљем сузбијања утицаја група повезаних с Техераном у Ираку.

Амерички званичници су у писму нагласили да је избор премијера унутрашња ствар Ирака, али су истакли да ће САД доносити "суверене одлуке о будућој сарадњи у складу с америчким интересима".

Вашингтон је, осим обуставе помоћи, запријетио и увођењем санкција високим ирачким политичарима уколико у нову владу буду укључене оружане групе које подржава Иран.

Претходна владавина ал-Маликија

Претходна владавина ал-Маликија била је обиљежена дубоким секташким подјелама и јачањем ИСИЛ-а, који је 2014. године заузео велике дијелове земље.

Сједињене Америчке Државе имају снажан механизам притиска над Ираком, будући да се већина прихода од ирачке нафте чува у Федералним резервама у Њујорку. Ал-Малики (75) и даље предводи коалицију Правна држава те одржава блиске везе с фракцијама које подржава Техеран.

Овакав притисак додатно отежава положај Багдада, који годинама покушава балансирати између своја два кључна савезника – Вашингтона и Техерана.

Нури ал-Малики

Иран

Ирак

Доналд Трамп

