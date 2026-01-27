Велика армада поред Ирана; Тензије расту: "Зову нас, желе договор"

Извор:
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да је ситуација око Ирана и даље у развоју, наводећи да су Сједињене Државе послале "велику армаду" у регион, али да вјерује како Техеран жели да постигне договор.
Амерички предсједник Доналд Трамп данас је изјавио да је развој ситуације са Ираном у току јер је послао "велику армаду" у регион, али да вјерује да Техеран заиста жели да постигне договор, преноси Аксиос.
Трамп је био близу тога да нареди напад на мете режима у Ирану раније овог мјесеца због убиства хиљада демонстраната, али је одложио одлуку, а истовремено премјестио војне снаге у регион, подсјетио је амерички портал.
Извори упознати са ситуацијом кажу да Трамп није донио коначну одлуку, а вјероватно ће ове недјеље одржати још консултација и биће му представљене додатне војне опције, наводи Аксиос. Те опције ће бити побољшане доласком ударне групе око носача авиона ''Абрахам Линколн'' у регион.
Ударна група бродова око носача данас је ушла у зону одговорности Централне команде америчке војске. Поред носача авиона ''Линколн'', војска је у регион послала још борбених авиона Ф-15 и Ф-35, као и танкере за допуну горивом и додатне системе противваздушне одбране.
"Имамо велику армаду поред Ирана, већу него код Венецуеле", рекао је Трамп за Аксиос. Он је одбио да разговара о опцијама које му је представио његов тим за националну безбједност, или о томе коју преферира.
Истовремено, рекао је да дипломатија остаје опција. Према Трамповим ријечима, Иран жели да постигне договор.
"Знам то, звали су у више наврата. Желе да разговарају", казао је он.
Командант Централне команде, адмирал Бред Купер, посетио је Израел у суботу како би координирао војне планове и потенцијалне заједничке одбрамбене напоре за сузбијање иранског напада на Израел, рекли су извори.
Амерички званичници кажу да би сваки договор морао да укључује уклањање свог обогаћеног уранијума из Ирана, ограничење иранских залиха ракета дугог домета, промену иранске политике подржавања посредника у региону, као и забрану независног обогаћивања уранијума у земљи.
Иранци су рекли да су спремни да разговарају, али нису показали спремност да прихвате те услове, наводи Аксиос. Иранска нуклеарна постројења су тешко оштећена у америчким и израелским нападима у јуну прошле године, иако статус залиха уранијума није потпуно јасан, пренијела је агенција.
