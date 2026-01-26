Нетанјаху: Борба против антисемитизма је битка за будућност цивилизације

Извор:
Танјуг
26.01.2026
22:37
Коментари:0
Борба против антисемитизма је глобална битка за будућност цивилизације, изјавио је данас израелски премијер Бењамин Нетанјаху на свечаном догађају поводом отварања Међународне конференције о борби против антисемитизма.
- Расизам је постојао кроз историју. То није антисемитизам - рекао је Нетанјаху учесницима скупа у Међународном конгресном центру у Јерусалиму, пренио је Тајмс оф Израел.
Фудбал
Шпанија боља од Француске
Он је додао да је антисемитизам почео као вјеровање прије 2.500 година, 500 година прије рођења хришћанства, идеолошким нападом на Јевреје који се вијековима мијењао.
Нетанјаху је раније данас поздравио повратак тијела Рана Гвилија, посљедњег таоца држаног у Гази.
- Рекли смо да ћемо га вратити - рекао је Нетанијаху, додајући да је Гвили херој Израела.
Израелски премијер је указао да у Гази више нема талаца и да је то огромно достигнуће за "израелске херојске снаге, војнике и команданте".
Свијет
Берлин више неће слати "патриоте" Украјини
Обраћајући се младим Јеврејима који се суочавају са непријатељством у иностранству, Нетанјаху их је позвао на пркос.
- Не бојте се. Проговорите, устаните. Узвратите ударац - поручио је он.
Свијет
2 ч0
Љубав и секс
2 ч0
Регион
2 ч0
Хроника
3 ч0
Најновије
Најчитаније
22
58
22
58
22
53
22
51
22
51
Тренутно на програму