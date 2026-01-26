Љекари упозорили на опасан тренд код дјеце: Посљедице су доживотне

Извор:
Након два случаја у Загребу у којима су дјеца трајно оштетила вид играјући се ласером, љекари упозоравају на огромне посљедице.
Наиме, двоје дјеце у Загребу трајно је оштетило вид играјући се ласером – уређајем који се продаје као безопасна забава, а који у секунди може уништити око. Љекари и стручњаци упозоравају: посљедице су доживотне.
„Настаје једно топлотно оштећење које резултује трајним ожиљком који, на жалост, не можемо регенерисати и практично такво оштећење остаје трајно, дакле до краја живота. Дјеца не знају, али, на жалост, ни родитељи не знају. Сада нам такви случајеви постају заиста учестали. У року од неколико дана смо имали двоје деце, али и раније смо имали сличне случајеве“, испричала је офталмолог Мирјана Бјелош.
Ласер снаге 100 миливати користи се у медицини за намјерно стварање ожиљака – управо таквом снагом су се дјеца играла. Упозорења и старосна ограничења на производима често се игноришу или уопште не проверавају. А ризику нису изложена само дјеца.
„Током фудбалских утакмица, разних друштвених окупљања, па чак и током шетње, на примјер на мору током шетње, често се може видјети како људи „шарају“ ласерским зрацима“, упозорио је Дамир Боснар из Клинике за очне болести, КБ Св. Дух, преноси Дневник.хр.
