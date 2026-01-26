Logo
Од поноћи скупље гориво: Ово су нове цијене

Танјуг

26.01.2026

16:35

Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil
Фото: АТВ

Од поноћи у Црној Гори поскупљују све врсте горива до четири цента, па ће Еуросупер 98 поскупити два цента и продаваће се по цијени од 1,41 евра за литар.

Еуросупер 95 биће скупље три цента и коштаће 1,38 евра, а Еуродизел ће се продавати по цијени вишој за четири цента за литар и коштаће 1,31 евра. Лож уље биће скупље за три цента и коштаће 1,24 евра.

Нове цијене ће важити у наредних 15 дана, до 9. фебруара, саопштено је из Министарства енергетике и рударства.

