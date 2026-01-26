Извор:
задовољна
26.01.2026
16:14
Коментари:0
За многе родитеље, када ухвате дијете у лажи, то може дјеловати као лична издаја.
Шта треба знати:
Постоје разни разлози због којих дјеца лажу.
Повјерење се чува повезаношћу, а не контролом.
Дјеца ће понекад лагати и у дому у којем влада повјерење.
Многи од нас су одмалена учени да лаж значи непоштовање, а да непоштовање заслужује казну.
Али проблем са казном је што ствара страх, а страх може довести до још више лагања.
Сјетите се посљедњег пута када сте ви слагали. Која емоција вас је тада водила? Страх, срам, кривица? Ако бисте знали да ће ваша искреност бити прихваћена са емпатијом умјесто љутње, да ли бисте и даље осјећали потребу да кријете истину?
Република Српска
Додик са америчким амбасадором у Израелу
Алиса Блеск Кембел је цијелу своју каријеру посветила образовању родитеља и наставника о развоју дјетета у раном узрасту. Она сада за Си-ен-би-си савјетује шта требају родитељи радити ако ухвате своју дјецу у лагању.
Преобликујте појам лагања
"Лагање код дјеце је развојно нормално. Заправо, то је знак да њихов мозак развија способност планирања, рјешавања проблема и замишљања различитих исхода. Управо те вјештине покрећу учење и креативност. Истраживачи то називају извршном функцијом у акцији", каже Кембелова.
Стручњаци кажу да је лагање код дјеце развојно нормално.
Другим ријечима, лагање је развојни корак, а не морални неуспјех.
Дјеца могу лагати из различитих разлога: да избјегну казну, да се носе са друштвеним стресом, због лоше контроле импулсивности или да заштите своју независност.
"Када разумијете 'зашто', можете одговорити на потребу која стоји иза тог понашања, а не само на само понашање", појашњава Кембелова.
Реагујте са осјећајем сигурности, а не срама
Када дијете лаже, ваш инстинкт може бити да га исправите, грдите или казните. Умјесто тога фокусирајте се на то да искреност учините сигурном, каже Кембелова и предлаже сљедеће четири реченице као примарне:
"Не љутим се на тебе. Осјећам забринутост због онога што се догодило јер желим да будеш сигуран/а. Хајде да причамо о томе како би ствари могле ићи другачије."
Хроника
Сутра славимо Светог Саву: Погледајте зашто на овај дан треба бити вриједан
"Волим те и када правиш грешке. Безбједно је да ми кажеш истину."
"Да ли се плашиш да ми кажеш јер мислиш да ћу се наљутити? (Пауза) У реду је да се осјетим тешко. Могу да се смирим да бих ти помогла."
"Желим да се осјећаш сигурно када ми кажеш истину. Слушаћу те и увијек можемо заједно ријешити проблеме."
Свака од ових реченица шаље јасну поруку да је дијете сигурно, чак и када погријеши.
Откријте стрес који стоји иза лажи
"Узмимо овај пример: дјевојчица од 12 година има телефон који смије користити сат времена послије школе. Њена мама открива да је она потајно вратила телефон у своју собу и лагала о томе. Када ју мајка мирно пита зашто, дјевојчица признаје да је жељела да усклади одјећу са пријатељицом и није жељела да је разочара."
Мама је могла да се фокусира на кршење правила. Умјесто тога рекла је: "Хвала ти што си била искрена. Разумијем те. Сјећам се да сам и ја жељела да се уклопим са одјећом својих пријатељица. Правило од једног сата и даље важи, али сљедећи пут само ми реци. Радије ћу ти дати још пет минута него да мораш да кријеш истину."
Одговарајући повезаношћу умјесто контролом, мама је сачувала повјерење и научила ћерку да искреност води ка разумијевању, а не казни.
Изградите културу искрености
Чак и у дому у којем влада повјерење дјеца ће понекад лагати. То једноставно значи да још увијек уче.
Да бисте ојачали искреност код куће:
Нормализујте грешке. Дјеца говоре истину када се не плаше срама.
Потврдите њихове емоције. Реченица: "Разумијем зашто си се осјећала нервозно да ми кажеш" много им значи.
Смирено поновите очекивања. Границе могу да постоје заједно са емпатијом.
Останите флексибилни. Када дијете види да се прилагођавате, оно учи да искреност доноси резултате.
Што се ваше дијете више осјећа сигурно са вама, већа је вјероватноћа да ће жељети да буде искрено и да вам се обрати чак и када је тешко.
Дакле, умјесто да питате: "Како да спријечим своје дете да лаже?", питајте: "Од чега моје дијете покушава да се заштити овом лажи?"
Одговарајте са емпатијом. Одржавајте врата за искреност отвореним. Тако се гради повјерење које траје, преноси задовољна.рс.
Република Српска
16 мин0
Република Српска
21 мин0
Свијет
22 мин0
Хроника
22 мин0
Савјети
1 ч0
Савјети
22 ч0
Савјети
1 д0
Савјети
2 д0
Најновије
Најчитаније
16
24
16
20
16
15
16
14
16
10
Тренутно на програму