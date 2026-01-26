Logo
Додик са америчким амбасадором у Израелу

26.01.2026

16:15

Милорад Додик и Мајк Хакаби у Израелу
Фото: АТВ

Предсједник СНСД-а Милорад Додик сусрео се данас у Јерусалиму са америчким амбасадором у Израелу Мајком Хакабијем.

Подсјећамо, делегација Републике Српске коју предводе в.д. предсједника Ана Тришић Бабић и Додик присуствује у Јерусалиму престижном годишњем предавању "Ze’ev Jabotinsky Lecture", које се одржава у службеној Резиденцији предсједника Израела Исака Херцога.

Милорад Додик и Ана Тришић Бабић

Република Српска

Тришић Бабић и Додик на престижном предавању у Јерусалиму у организацији Херцога

Претходно су се састали са предсједником Израела Исаком Херцогом.

Милорад Додик и Исак Херцог

Република Српска

Састанак Тришић Бабић и Додика са предсједником Израела

Милорад Додик

Израел

