Чедомир Стојановић напустио ДЕМОС

Извор:
АТВ
26.01.2026
13:21
ДЕМОС је остао без јединог посланика у ПД ПС БиХ, након што је Чедомир Стојановић данас напустио ову странку.
Нажалост, одређена неслагања у посљедње вријеме, као и одлука странке да на предстојећим изборима не наступи самостално, већ у коалицији са другим политичким субјектом, довели су ме до сазнања да за моју визију и моја политичка увјерења у овом тренутку више нема мјеста.Због тога сам нерадо, али мирне савјести, донио одлуку да иступим из ДЕМОС-а, каже Стојановић и додаје:
Овај одлазак не значи одрицање од принципа и идеала у које сам вјеровао свих ових година. Напротив – он представља досљедност тим принципима. ДЕМОС ће увијек бити дио мог политичког пута, али у датим околностима наш заједнички пут више није могућ.
