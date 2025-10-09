Logo

Општински одбор ДЕМОС-а прешао у СНСД

Извор:

СРНА

09.10.2025

08:26

Општински одбор /ОО/ ДЕМОС-а у Источној Илиџи приступио је СНСД-у, а овим је и посљедњи општински одбор ДЕМОС-а у Сарајевско-романијској регији напустио ову странку, саопштено је из СНСД-а Источна Илиџа.

Предсједник Општинског одбора СНСД-а у Источној Илиџи Небојша Шешлија пожелио је добродошлицу новим члановима, изразивши захвалност што су препознали одговорну и државотворну политику СНСД-а и предсједника Милорада Додика.

demos

Република Српска

Чланови ДЕМОС Соколац се прикључују покрету Драшка Станивуковића

Он је поручио да вјерује како ће заједничким снагама допринијети јачању јединства и политичке стабилности, те радити за добробит свих становника Источне Илиџе.

"Свима је јасно да су у Источној Илиџи потребне корјените промјене набоље. Увјерен сам да ћемо заједничким радом, енергијом и искуством које доносе наши нови чланови, успјети да покренемо развој и видљиве промјене у свакој мјесној заједници", изјавио је Шешлија.

Влада-09092025

Република Српска

Сазнајемо: Демосови кадрови преузимају двије функције при Влади

Досадашњи предсједник Општинског одбора ДЕМОС-а Обрад Ковач истакао је да је ДЕМОС у овој општини увијек био искрен и поуздан коалициони партнер СНСД-а, те да овај корак представља потврду те сарадње и заједничке визије.

"Наш циљ је исти – да радимо заједно за Источну Илиџу и њене грађане", рекао је Ковач.

Захваљујући овом приступању, СНСД ће сада у локалном парламенту умјесто досадашњих шест имати седам одборника.

Шешлија и Ковач сагласни су да је, захваљујући заједничком раду и сталном присуству на терену, СНСД у Источној Илиџи на путу да постане најјача политичка снага, потпуно посвећена интересима грађана и развоју локалне заједнице.

