Чланови ДЕМОС Соколац се прикључују покрету Драшка Станивуковића

Извор:
АТВ
07.10.2025
10:43
Коментари:0
Чланови Општинског одбор ДЕМОС Соколац напуштају ову странку и приљкучују се покрету који формира лидер ПДП-а Драшко Станивуковић.
Ова информација је потврђена АТВ-у у врху странке. Према нашим сазнањима, чланство ће наставити да пружа подршку СНСД-овом начелнику Страхињи Башевићу.
Предсједник ПДП-а Драшко Станивуковић, Игор Радојичић, предсједник Независног покрета "Својим путем" и Дејан Којић, испред групе грађана "Сарајевско-романијска регија" формираће нови надстраначки покрет крајем октобра.
Како је АТВ већ писала, тренутни градоначелник Бањалуке ће бити предсједник покрета, бивши бањалучки градоначелник ће бити замјеник, док ће Којић бити потпредсједник.
Свакако су занимљива овлашћења предсједника Покрета предвиђања овим документом.
Предсједник Покрета има право кооптирати до 3 члана Предсједништва, до 10 чланова Главног одбора, а именује и шефа Радне групе за израду Изборне платформе.
Бања Лука
Депонија без рјешења: Отпад између надлежности и одговорности
Тако ће Станивуковић и да представља Покрет, сазива и предсједава свим сједницама Предсједништва и Главног одбора Покрета, те да потписује све акте Покрета.
Што се тиче предсједништва Покрета, оно ће на почетку имати 20 чланова (Предсједник, замјеник предсједник, потпредсједник, Генерални секретар и 16 чланова), али је предвиђено да тај број расте. Свакако ће бити занимљиво видјети за кога се "чува" 15 мјеста.
Република Српска
Предсједништво Демоса: Пуна подршка новој Влади
"Предсједништво има 35 чланова: предсједника, замјеника предсједника, пет потпредсједника, генералног секретара и 27 чланова", наводи се у документу који је у посједу АТВ-а.
Главни одбор Покрета чине чланови главних одбора чланица и одређен број чланова које именује Предсједништво, предсједник покрета има право кооптирати до 10 чланова у Главни одбор.
Споразумом се предвиђа да је "покрет политичка организација основана са циљем промјене власти и промјене лошег система у Републици Српској, те да ће чланице Покрета регистровати изборну коалицију за изборе 2026. године."
Покрет ће донијети и Изборну платформу, коју ће израдити посебна Радна група.
Шефа Радне групе за израду Изборне платформе именује предсједник Покрета, а Радну групу Предсједништво Покрета. Изборну платформу усваја Главни одбор Покрета.
Бања Лука
Потпредсједник ГрО ДЕМОС напустио странку
Што се тиче дјеловања чланица покрета, нацртом је предвиђено да "чланице настоје у свом јавном дјеловању да дјелују усаглашено и о свим политичким питањима заузимају исте ставове, те да се о сваком битном питању у јавности, изјашњава покрет.
"Чланице Покрета не могу самостално преговарати о другим изборним коалицијама", наводи се у документу.
Чланица може иступити из Споразума, одлуком свог надлежног органа, ако није задовољна функционисањем Покрета.
Нацрт још није дефинисао како ће се финансирати Покрет, а посебним анексима биће утврђено ко ће на изборне листе 2026. године.
Република Српска
1 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
17 ч0
Република Српска
17 ч4
Најновије
Најчитаније
12
22
12
12
12
09
12
08
11
58
Тренутно на програму