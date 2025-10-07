Logo

Додик честитао рођендан Путину

Извор:

АТВ

07.10.2025

10:41

Додик честитао рођендан Путину
Фото: Srna

У име Републике Српске, српског народа и лично име, упућујем најискреније честитке поводом рођендана предсједника Русије Владимира Путина, навео је Милорад Додик, предсједник Републике Српске.

"Желим Вам пуно здравља, благостања и успјеха у остваривању најважнијих државних задатака.

Високо цијенимо пријатељске односе који су се развили између Републике Српске и Руске Федерације. Нека Ваша мудрост, одлучност и посвећеност служе на добро Русији и јачају пријатељске односе наших братских народа", рекао је Додик.

