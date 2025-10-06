Први неспоразум у новом политичком покрету? Радојичић подржао Бланушу

Извор:
Весна Азић
06.10.2025
19:12
Коментари:2
Нови политички покрет који би требао да окупи ПДП, покрет Игора Радојчића и начелника Пала, Дејана Којића нашао се пред првом разликом у ставовима – и то, прије него што је званично формиран.
Након што је Игор Радојчић јавно објавио да његов покрет "Својим путем" подржава опозиционог кандидата за предсједника Републике Српске, Бранка Бланушу, дио јавности протумачио је овај потез као знак неусклађености унутар новог политичког блока.
Радојчић, међутим, тврди да је све урађено уз консултације са лидером ПДП- а, Драшком Станивуковићем.
"Што се подршке кандидату за предсједника Републике тиче, господин Станивуковић и ја смо у контакту око тога, не само нас двојица већ и други људи. Мислим да опозиција треба да заједнички изађе са ставом и да без обзира на доста несугласица и узајамних јавних критика које се појављују међу опозиционим првацима и странкама, да ипак тог једног опозиционог кандидата сви заједно подрже", рекао је Игор Радојчић, предсједник независног покрета "Својим путем".
Станивуковић, с друге стране поручује да у новом покрету нема неслоге, јер – савез формално, још увијек не постоји. Пријатељски је, како каже, схватио Бланушин позив ПДП- у у ком очекује подршку.
Бања Лука
Радојичић појачао ''бахату и нестручну'' екипу Драшка Станивуковића
"Господин Радојчић и ја смо били у апсолутној координацији. И немојте сумњати да би се он одважио, урадио или хтио, или.. То је озбиљан човјек, да нас двојица о томе нисмо комуницирали. Дакле, покрет још званично није формиран.'' 41:37
42:10 ,,Дакле, покрет ,,Својим путем има право да ту врсту одлука доноси самостално до тренутка који је предвиђен, а то је 19.октобар", рекао је Драшко Станивуковић, предсједник ПДП-а.
За 13 дана доћи ће до званичног формирања покрета. Како поручује први човјек ПДП-а радује се поновном окупљању опозиције. Сматра повољним и чињеницу да ће до самог формирања покрета доћи прије одржавања пријевремених избора. Можда на таквом догађају и Блануша буде радо виђен гост, па чак и дио тима.
Република Српска
4 ч1
Република Српска
5 ч0
Република Српска
5 ч0
Република Српска
6 ч1
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму