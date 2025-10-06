Logo

Додик са Калабуховом: Висок ниво сарадње и разумијевања

06.10.2025

17:00

Коментари:

0
Додик са Калабуховом: Висок ниво сарадње и разумијевања
Фото: Борислав Здриња

Предсједник Републике Српске Милорад Додик разговарао је данас у Бањалуци с амбасадором Руске Федерације Игором Калабуховом, те истакао да између Српске и Русије постоји висок ниво сарадње и заједничког разумијевања.

Истиче да је Република Српска подржала Руску Федерацију у одбрани свог народа на територији која се данас зове Украјина, те да су због тих ставова били у праву.

- Ми ћемо наставити да радимо, размјењујемо мишљења и сарађујемо у оквиру датих околности, и драго ми је што на културном нивоу имамо веома интензивне сусрете - нагласио је Додик.

Предсједник Српске додао је да културне институције и спортски клубови већ остварују сарадњу с партнерима из Русије.

- Наше позориште и наши људи одлазе и учествују на разним догађајима. Драго ми је што ће Игокеа играти у ВТБ Руској лиги са најјачим кошаркашким клубовима, и то је још један доказ да ми из Републике Српске веома цијенимо Русију и желимо успјех Руској Федерацији - истакао је Додик.

Милорад Додик

Република Српска

Додик потврдио: Начелник Хан Пијеска Слободан Ђурић из СДС-а прелази у СНСД

Предсједник Српске поменуо је и данашњу изјаву бивше канцеларке Њемачке, Ангеле Меркел, која је истакла да су Пољска и неколико балтичких земаља одговорне за почетак специјалне војне операције Русије.

- Данашња изјава Ангеле Меркел најбоље разоткрива због чега је дошло до тога, јер су неке балтичке земље заједно са Пољском хтјеле сукоб. Једнако је важна и њена изјава да је Мински споразум био само креиран да би се купило вријеме за наоружавање Украјине - рекао је Додик.

Амбасадор Руске Федерације у БиХ Игор Калабухов истакао је да је учешће предсједника Додика на Валдај форуму веома значајно, те да је имао прилику да из прве руке види стварање новог свјетског поретка.

- Говор предсједника Путина био је посвећен стратешком виђењу како се рађа нови свјетски поредак, и присуство Милорада Додика је значајно јер је могао видјети и чути на лицу мјеста шта се дешава - рекао је Калабухов.

Истакао је да је са Додиком разговарао о наредним правцима сарадње Русије и Српске, те да је пред њима много посла.

- Имамо стратешки однос и можемо развијати индустрију, пољопривреду, културу као још један инструмент сарадње. Имамо канцеларију овдје у Бањалуци и изражавам захвалност Додику - навео је Калабухов.

Истакао је да стоје заједно у јасном одбацивању нелегитимног Кристијана Шмита.

- Ми смо јединствени у одбацивању нелегитимног Кристијана Шмита и, као што сам више пута рекао, сматрамо да је његово дјеловање главни разлог неспоразума у БиХ. Сто одсто сам сигуран да би народи у БиХ и политичари, када би имали могућност да сами договарају, постигли споразум по свим питањима која су битна за народ у БиХ - закључио је Калабухов.

Тагови:

Милорад Додик

Игор Калабухов

