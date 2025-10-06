Кошарац: Захвалност коалиционим партнерима за подршку Карану

Извор:
СРНА
06.10.2025
16:05
Министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара Сташа Кошарац изразио је захвалност коалиционим партнерима за подршку СНСД-овом кандидату Синиши Карану на предстојећим изборима у новембру, истичући да је неспорна његова побједа.
"Охрабрени смо јединством, подршком и неупитним опредјељењем да заједно штитимо Српску и изборну вољу српског народа у БиХ. То је политика предсједника Републике Српске Милорада Додика и СНСД-а! То је политика коју подржавају грађани Српске", навео је Кошарац у објави на друштвеној мрежи "Инстаграм".
Зато ће, поручио је Кошарац, побиједити СНСД и кандидат те политичке партије Синиша Каран, и зато ће побиједити Српска.
Кошарац је рекао да опозиционог кандидата Бранка Бланушу не познаје лично, нити има било какав став о њему.
"Чињеница је да су му СДС и странке које га подржавају направили медвјеђу услугу. Његова борба је унапријед пропала, јер заиста нема никакве шансе", навео је Кошарац и додао да је симптоматично то што нико од опозиционих перјаница не смије изаћи на црту СНСД-овом кандидату и то на изборима који су изнуђени и које СНСД није тражио.
Према његовим ријечима, опозиција је кандидовала Бланушу из Бањалуке, града у којем СДС нема ниједног одборника, доказујући да уопште не рачунају на побједу.
"Тиме показују не само да немају политичке храбрости, већ да немају никакве национално одговорне политике и да су апсолутно отуђени од Српске и српског народа. СДС је у евидентном распаду, а Блануша... Он је тек колатерална штета СДС-ове политике. Или политикантства, да будем потпуно прецизан", истакао је Кошарац.
