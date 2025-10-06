Драма у болници: Хирург повријеђен, инфектолог заробљен у соби

Извор:
Танјуг
06.10.2025
15:57
Дежурног хирурга Которске болнице јутрос је повриједио, а инфектолога је заробио у соби мушкарац чији идентитет и мотиви за овај инцидент нису познати.
Подгоричке Вијести су пренијеле да је инфектолог А. З. на профилу на Фејсбуку објавио да су, умјесто да се усредсреде на помоћ и збрињавање пацијената, морали да нађу начин да извуку живу главу.
Навео је да систем мора наћи начин да се избори са нападима на љекаре, који су узели маха, или медицинари треба да савладају вјештине самоодбране.
