Logo

Драма у болници: Хирург повријеђен, инфектолог заробљен у соби

Извор:

Танјуг

06.10.2025

15:57

Коментари:

0
Драма у болници: Хирург повријеђен, инфектолог заробљен у соби

Дежурног хирурга Которске болнице јутрос је повриједио, а инфектолога је заробио у соби мушкарац чији идентитет и мотиви за овај инцидент нису познати.

Подгоричке Вијести су пренијеле да је инфектолог А. З. на профилу на Фејсбуку објавио да су, умјесто да се усредсреде на помоћ и збрињавање пацијената, морали да нађу начин да извуку живу главу.

Хапшење Борик

Хроника

Савјетник директора полиције ухапшен због напада на полицајце

Навео је да систем мора наћи начин да се избори са нападима на љекаре, који су узели маха, или медицинари треба да савладају вјештине самоодбране.

Подијели:

Тагови:

Kotor

болница

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Ухапшен директор школе у Хрватској: Пипао и покушао да пољуби малољетницу

Регион

Ухапшен директор школе у Хрватској: Пипао и покушао да пољуби малољетницу

4 ч

0
Пронађена тијела хрватских планинара

Регион

Пронађена тијела хрватских планинара

7 ч

0
Ухапшен Предраг Бошковић! Бивши министар одбране иза решетака

Регион

Ухапшен Предраг Бошковић! Бивши министар одбране иза решетака

8 ч

0
Младић пребио двоје људи па им запалио ауто. Претучена и жена (50)

Регион

Младић пребио двоје људи па им запалио ауто. Претучена и жена (50)

9 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

45

Мушкарац са пушком стајао на аутобуској станици: Присутни се разбјежали, он ушао у аутобус

18

35

Пронађен дрон са пројектилом, полиција блокирала прилазе

18

24

Бившем министру одбране Црне Горе одређено задржавање до 72 сата

18

19

Ковачевић: Сви смо јединствени у подршци Синиши Карану

18

15

Ставите ово близу радијатора и имаћете топлији дом, а мањи рачун за струју

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner