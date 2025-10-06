Logo

Младић пребио двоје људи па им запалио ауто. Претучена и жена (50)

Индекс

06.10.2025

08:54

Младић пребио двоје људи па им запалио ауто. Претучена и жена (50)
Фото: МУП Хрватске

Полиција је довршила криминалистичко истраживање над 25-годишњаком са ширег копривничког подручја којег се сумњичи за низ тешких кривичних д‌јела, укључујући наношење тешке тјелесне повреде и оштећење туђе ствари, извијестила је ПУ копривничко-крижевачка.

Напад у дворишту куће

Према наводима полиције, сумња се да је младић у суботу у вечерњим сатима у дворишту једне куће на ширем копривничком подручју физички напао 27-годишњака. У сукобу је учествовала и 50-годишњакиња, којој је осумњичени дрвеним предметом нанио тешке тјелесне повреде.

Запалио аутомобил

У насилном испаду 27-годишњак је задобио лакше тјелесне повреде. Али, 25-годишњак се ту није зауставио. Након физичког напада, прво је оштетио, а потом и запалио аутомобил у власништву 27-годишњака.

Због сумње у почињење кривичних д‌јела тешке тјелесне повреде, тјелесне повреде и оштећења туђе ствари, против осумњиченика је поднесена кривична пријава надлежном државном тужилаштву те је предан притворском надзорнику.

(Индекс)

