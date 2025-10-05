Logo

Убијен високопозиционирани припадник криминалне групе, нападач пуцао кроз шофершајбну

05.10.2025

21:39

Убијен високопозиционирани припадник криминалне групе, нападач пуцао кроз шофершајбну

Једна особа убијена је вечерас код плаже Трстено, а тијело мушкарца пронађено је у возилу. Према незваничним информацијама, сумња се да је убијен један од високопозиционираних припадника једне криминалне групе.

Саговорник “Вијести” близак истрази рекао је да је на мушкарца пуцано кроз шофершајбну.

Полиција утврђује и да ли је у питању наставак обрачуна црногорских криминалних кланова.

nosnja1

Занимљивости

Како су се звали наши преци према турском попису из 1455. године

Према истим информацијама, полиција је блокирала плажу Трстено, сви расположиви капацитети Управе полиције су на терену и спроводи се опсежна акција.

Подсјетимо, црногорски медији вечерас су пренијели да је у Котору пронађено тијело мушкарца који је убијен.

