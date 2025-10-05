Убијен високопозиционирани припадник криминалне групе, нападач пуцао кроз шофершајбну

05.10.2025
21:39
Коментари:0
Једна особа убијена је вечерас код плаже Трстено, а тијело мушкарца пронађено је у возилу. Према незваничним информацијама, сумња се да је убијен један од високопозиционираних припадника једне криминалне групе.
Саговорник “Вијести” близак истрази рекао је да је на мушкарца пуцано кроз шофершајбну.
Полиција утврђује и да ли је у питању наставак обрачуна црногорских криминалних кланова.
Према истим информацијама, полиција је блокирала плажу Трстено, сви расположиви капацитети Управе полиције су на терену и спроводи се опсежна акција.
Подсјетимо, црногорски медији вечерас су пренијели да је у Котору пронађено тијело мушкарца који је убијен.
