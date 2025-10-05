Logo

Ужас у Црној Гори: Двије сестре пронађене мртве у снијегу

05.10.2025

19:30

Ужас у Црној Гори: Двије сестре пронађене мртве у снијегу
Фото: Tanjug / AP

Двије старије жене, рођене сестре, пронађене су мртве у снијегу у бјелопољском селу Барице, наводе незванично из полиције.

Како је саопштено, двије сестре пронађене су у близини куће, у снијегу, и вјероватно су се смрзле.

Полиција у Одјељењу безбједности Бијело Поље обавијештена је данас око 11:00 часова од стране Одјељења безбједности Мојковац да су у селу Барице, на граници између општина Мојковац и Бијело Поље, пронађена беживотна тијела женских лица А.З. (85) и Ј.З. (86).

„Изласком на лице мјеста, од стране службеника криминалистичке полиције Одељења безбједности Бијело Поље и Мојковац, затечена су беживотна тијела на удаљености од око 20 метара од куће у којој су живјеле саме“, саопштено је за Портал Аналитика.

