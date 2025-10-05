Logo

Д‌јечак из Сарајева брутално претучен у Подгорици: Пријећено и његовој мајци

05.10.2025

16:41

Д‌јечак из Сарајева брутално претучен у Подгорици: Пријећено и његовој мајци

Петнаестогодишњи д‌јечак из Сарајева, који са мајком борави у посјети пријатељима из Подгорице, повријеђен је синоћ у малољетничком нападу у насељу Блок пет.

Успјешан спортиста, репрезентативац БиХ у ватерполу и одличан ђак постао је жртва групе вршњака, који су га, након псовки и пљувања, мучки оборили на земљу ударајући га рукама и ногама по глави, преноси портал Родитељи.ме.

Случај је пријављен Управи полиције

Према наводима мајке, д‌јечак је око 21.30 сати изашао у оближњи парк са тринаестогодишњим другом, код којег и бораве, и његове двије другарице.

policija srbija1

Србија

Експлозија у Србији додатно узнемирава: Тај експлозив се краде из војних фабрика

Док је разговарао телефоном, чуо је галаму и видио да им прилази група од двадесетак малољетника. Један од њих пришао је тринаестогодишњаку и питао га шта има са његовом сестром, ошамарио га два пута, а потом исто питање упутио и д‌јечаку из Сарајева.

Када је на питање једног од њих одговорио одакле је, услиједиле су псовке “дошао си ође да се к***** ј**** ти мајку балијску”, пљување, ударци стиснутом песницом у главу. Придружили су му се и остали, оборили га на земљу и наставили да га ударају рукама и ногама по глави и тијелу.

Напад је прекинула женска особа, која је била у пролазу, и на њену пријетњу да ће позвати полицију нападачи су се разбјежали.

zemljotres potres

Друштво

Ново подрхтавање у БиХ

„Не смијем ни да помислим шта се могло десити да се она није затекла ту и реаговала. Нажалост, не знам ко је та особа, којој дугујем бескрајну захвалност. Зато бих и вољела да се јави“, каже мајка повријеђеног тинејџера.

Љекари Института за болести д‌јеце збринули су касно синоћ повријеђеног петнаестогодишњака, о чему свједоче извјештаји хирурга и офталмолога.

Овој здравственој установи због повреде руке, задобијене у нападу на петнаестогодишњака из Сарајева, јавио се још један малољетник.

Ilu-čokolada-010925

Занимљивости

Шокантни резултати истраживања: Ово је најгори слаткиш који можете да поједете, сви га обожавају

Све што се догодило, ни по доласку у болницу, није зауставило породицу нападача, који су наставили да пријете и упућују сличне псовке мајци повријеђеног тинејџера. Према њеним ријечима, увид‌јевши тежину онога за што је осумњичено њихово дијете отишли су и корак даље, нудећи да се ствар изглади на други начин и да породица, не тражећи правду, напусти Црну Гору.

Мајка тинејџера који живи у Сарајеву очекује од полиције и тужилаштва да учине све да овај случај, без одугловлачења, буде расвијетљен и виновници кажњени.

„И да нико никада не доживи оно кроз шта моје дијете и ми као породица тренутно пролазимо“, каже она.

Podgorica

Насиље

Црна Гора

