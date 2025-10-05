Експлозија у Србији додатно узнемирава: Тај експлозив се краде из војних фабрика

Извор:
Он је он настрадао на лицу мјеста, а у згради у Косовској улици је настала већа материјална штета. Сумња се да је овај разорни експлозив припреман за ликвидацију, а у прошлости је коришћен управо за брутално убиство Страхиње Стојановића када је активиран даљинским путем.
Више јавно тужилаштво у Београду је саопштило да постоје основи сумње да је Филип В. 30. септембра око 15 часова неовлашћено набавио, а затим носио експлозивну материју – експлозив “Пентрит” који је на углу улица Косовска и Нушићева предао за сада NN лицу. NN лице је потом експлозивну направу унијело у стамбену зграду у Дечанској улици, па је сутрадан 1. октобра око 21.45 , неспретним руковањем активирало експлозивну направу којом приликом је преминуло на лицу мјеста.
Исти експлозив је 2020.године постављен испод џипа Страхиње Стојановића који је, како се сумњало, активиран даљинским путем у Улици омладинских бригада на Новом Београду. Стојановић је настрадао на лицу мјеста, док је на мјесту сувозача била његова дјевојка, Колумбијка Соња Суарез Гомез која је прошла неповријеђено.
Извор Информера тада је тврдио да је ријеч о једном од најјачих експлозива.
– Само седам килограма овог експлозива довољно је да сруши цијелу зграду. Углавном се користи у војне сврхе, а криминалци долазе до њега тако што га украду из војних фабрика. Пентрит се, иначе, лако обликује, као тијесто или пластелин, па га је лако сакрити у ципелу или под одјећу кад се шверцује преко границе. Детектор метала не може да га региструје, јер нема металних опиљака. На свјетском тржишту килограм пентрита у кристалу може да се купи за око шест евра по килограму, а кад је прерађен у пластични експлозив, кошта око 30 евра – рекао је саговорник Информера.
Криптовани телефони наводно су пронађени у Косовској улици у Београду у стану у којем је мушкарац, за којег се сумња да је македонски држављанин, 1.октобра активирао експлозивну направу.
Подсјетимо, од силине експлозије у стану срушени су преградни зидови, попуцали прозори и штокови, и оштећени аутомобили на улици.
Према незваничним информацијама, мушкарац је изнајмио стан на дан и највјероватније нестручним руковањем активирао експлозивну направу.
