Откривен узрок експлозије у стану у ком је страдао мушкарац

НН мушкарац стар око 60 година чији идентитет још није утврђен случајно или намјерно, у стану у Косовској улици у Београду, активирао је импровизовану експлозивну направу, сазнаје "Телеграф.рс".
Његово тијело налази се на Институту за судску медицину.
У први мах се мислило да је плинска боца, али чим су стручњаци ушли у стан било им је јасно да она нема толико разорну моћ.
Наиме, од јачине експлозије срушен је цијели преградни зид.
Стан у ком се догодила експлозија је тотално урушен. Оштећена су још два.
