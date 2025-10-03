Logo

Откривен узрок експлозије у стану у ком је страдао мушкарац

Извор:

Телеграф

03.10.2025

09:31

Откривен узрок експлозије у стану у ком је страдао мушкарац
Фото: Танјуг

НН мушкарац стар око 60 година чији идентитет још није утврђен случајно или намјерно, у стану у Косовској улици у Београду, активирао је импровизовану експлозивну направу, сазнаје "Телеграф.рс".

Његово тијело налази се на Институту за судску медицину.

У први мах се мислило да је плинска боца, али чим су стручњаци ушли у стан било им је јасно да она нема толико разорну моћ.

Џенифер Никол Ривас

Сцена

Млада инфлуенсерка пронађена мртва

Наиме, од јачине експлозије срушен је цијели преградни зид.

Стан у ком се догодила експлозија је тотално урушен. Оштећена су још два.

(Телеграф.рс)

