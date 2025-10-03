Logo

Позната имена убијених у нападу на синагогу у Манчестер

Терористички напад у Манчестеру
Полиција у Манчестеру објавила је имена двојице мушкараца убијених у јучерашњем нападу на синагогу хебрејске конгрегације Хитон Парк у Крампсалу.

Убијени су Адриан Долби (53) и Мелвин Кравиц (66), преноси данас Скај њуз.

Формална идентификација још није завршена, али су породице обавјештене, а специјално обучени официри за везу су са њима у контакту.

Обдукција ће бити обављена касније данас, саопштила је полиција.

Полиција је најавила појачане патроле широм региона, укључујући Сјеверни Манчестер, Бери и Салфорд, као и појачану присутност око верских објеката како би се заједнице осјећале безбједно током Шабата.

Осумњичени за напад је 35-годишњи британски држављанин сиријског порекла, Џихад ел Шами.

Три особе - два мушкарца и једна жена, ухапшени су због сумње да су извршили, припремили или подстакли терористичке акте.

Ел Шами је наводно возио аутомобил према капији синагоге и напао људе ножем на јеврејски празник Јом Кипур.

Обезбјеђење и вјерници спријечили су га да уђе унутра, а полиција га је убила неколико минута касније из страха да носи направу за самоубиство.

Тројица мушкараца и даље су у тешком стању у болници, а повреде су задобили током инцидента и интервенције полиције.

(Телеграф.рс)

