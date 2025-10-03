Позната имена убијених у нападу на синагогу у Манчестер

Извор:
Телеграф
03.10.2025
09:12
Полиција у Манчестеру објавила је имена двојице мушкараца убијених у јучерашњем нападу на синагогу хебрејске конгрегације Хитон Парк у Крампсалу.
Убијени су Адриан Долби (53) и Мелвин Кравиц (66), преноси данас Скај њуз.
Формална идентификација још није завршена, али су породице обавјештене, а специјално обучени официри за везу су са њима у контакту.
Обдукција ће бити обављена касније данас, саопштила је полиција.
Полиција је најавила појачане патроле широм региона, укључујући Сјеверни Манчестер, Бери и Салфорд, као и појачану присутност око верских објеката како би се заједнице осјећале безбједно током Шабата.
Осумњичени за напад је 35-годишњи британски држављанин сиријског порекла, Џихад ел Шами.
Три особе - два мушкарца и једна жена, ухапшени су због сумње да су извршили, припремили или подстакли терористичке акте.
Ел Шами је наводно возио аутомобил према капији синагоге и напао људе ножем на јеврејски празник Јом Кипур.
Обезбјеђење и вјерници спријечили су га да уђе унутра, а полиција га је убила неколико минута касније из страха да носи направу за самоубиство.
Тројица мушкараца и даље су у тешком стању у болници, а повреде су задобили током инцидента и интервенције полиције.
