Како подстаћи партнера да говори о својим осјећањима

Сједите заједно на каучу након напорног дана, а између вас је тишина пуна неизречених мисли? Покушавате започети разговор, но све што добијете је слијегање раменима или кратак одговор? И док покушавате докучити што то мучи вашег партнера, он се повлачи, као да осјећаји нису тема о којој се “смије” говорити.
Иако то може бити фрустрирајуће и болно, важно је знати да се емоционална отвореност може потакнути – пажљиво, стрпљиво и с пуно разумијевања. У наставку доносимо провјерене стратегије које препоручују терапеути за парове – које могу направити велику разлику.
Прије него покушате „поправити“ партнерову тишину, застаните и размислите како се ви осјећате због тога. Ако осјећате фрустрацију, тугу или чак напуштеност јер ваш партнер не дијели емоције, нисте једини. Савјетници/терапеути за парове наглашавају да наша машта може отићи предалеко кад немамо јасну емоционалну слику вољене особе.
Размислите о властитом стилу привржености. Ако сте склони тјескобној привржености, можда вам емоционална затвореност партнера буди страх од губитка. Вођење дневника може вам помоћи да сагледате ситуацију без импулсивних реакција. Тако, када дође вријеме за искрен разговор, бићете смиренији – и спремнији за стварно слушање.
Ако се питате како подстакнути партнера да више говори о својим осјећајима, одговор често лежи у правим питањима. Умјесто да питате “Јеси ли добро?”, пробајте:
“Како си се осјећао након тог позива?”
“Шта ти је пролазило кроз главу?”
“Је ли те то више наљутило или растужило?”
Емоције се често манифестирају кроз тијело, па питајте и о физичким осјећајима попут напетости или умора. Психолози истичу да таква питања потичу интроспекцију – важно је изабрати прави тренутак, избјегавајући ситуације када је партнер већ под стресом.
Не заборавите изразити захвалност када ваш партнер ипак подијели своје емоције. Умјесто да критикујете затвореност, похвалите сваки напор и реците конкретно шта бисте вољели више. Напримјер:
“Волим кад отворено разговарамо о плановима за будућност. Зашто то не бисмо радили чешће.”
“Цијеним што си ми рекао како си се осјећао јуче – то ми много значи.”
Емоционална искреност треба имати „награду“. Тиме партнер учи да рањивост води до позитивног одговора, што ће дугорочно ојачати вашу везу.
Ако упркос свему и даље не знате како подстакћи партнера да више говори о својим осјећајима, можда је вријеме да укључите терапеута. Професионална помоћ може отворити нова врата комуникације и помоћи вам разумјети дубље обрасце понашања из дјетињства, попут избјегавајуће привржености.
Ако се ваш партнер опире тој идеји, објасните колико вам је важно да веза напредује. Паралелно, немојте заборавити његовати и друге изворе подршке – пријатеље, породицу, терапеута – јер емоционални терет не требате носити сами.
Емоције нису једноставне, али кроз емпатију, правилан приступ и разумијевање, можете отворити врата искренијој комуникацији. Знати како потакнути партнера да више говори о својим осјећајима и емоцијама не значи форсирати разговор, већ створити сигуран простор у којем ће разговор о осјећајима постати дио ваше свакодневице.
