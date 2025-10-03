Logo

Жесток судар 2 камиона код Живиница

Аваз

03.10.2025

08:34

Жесток судар 2 камиона код Живиница
Фото: АТВ БЛ

На дионици Живинице-Бановићи дошло је до саобраћајне несреће у којој су учествовала два камиона, а тренутно је на том путу обустављен саобраћај.

Полицији је дојављено за несрећу у 07.40, а учествовала су два камиона.

"Тренутно немамо информација о повријеђеним особама."

свиња свиње

Регион

Афричка куга свиња поново хара, фармери примјенили хитне мере

Полицијски службеници су упућени на лице мјеста и обустављен је саобраћај до окончања увиђаја – потврђено је за Аваз из Оперативног центра МУП ТК.

судар

Živinice

