Жесток судар 2 камиона код Живиница

Извор:
Аваз
03.10.2025
08:34
На дионици Живинице-Бановићи дошло је до саобраћајне несреће у којој су учествовала два камиона, а тренутно је на том путу обустављен саобраћај.
Полицији је дојављено за несрећу у 07.40, а учествовала су два камиона.
"Тренутно немамо информација о повријеђеним особама."
Полицијски службеници су упућени на лице мјеста и обустављен је саобраћај до окончања увиђаја – потврђено је за Аваз из Оперативног центра МУП ТК.
