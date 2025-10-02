Logo

Новa језива саобраћајка: Погинуле четири особе!

02.10.2025

22:29

Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Четири особе изгубиле су живот у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила код Сења, када је путнички аутомобил слетио у море, потврдила је за ХРТ Полицијска управа личко-сењска.

Несрећа се догодила око 16:30 у насељу Буница.

Након дојаве на терен су одмах упућене хитне службе, а у потрагу су били укључени и рониоци ХГСС-а.

Полиција је саопштила да су из возила извучена тијела двије жене и двојице мушкараца.

Слиједи увиђај којим ће се утврдити околности несреће, док су тијела превезена у Завод за судску медицину у Ријеци, преноси ХРТ.

