Новa језива саобраћајка: Погинуле четири особе!

02.10.2025
22:29
Коментари:0
Четири особе изгубиле су живот у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила код Сења, када је путнички аутомобил слетио у море, потврдила је за ХРТ Полицијска управа личко-сењска.
Несрећа се догодила око 16:30 у насељу Буница.
Након дојаве на терен су одмах упућене хитне службе, а у потрагу су били укључени и рониоци ХГСС-а.
Полиција је саопштила да су из возила извучена тијела двије жене и двојице мушкараца.
Слиједи увиђај којим ће се утврдити околности несреће, док су тијела превезена у Завод за судску медицину у Ријеци, преноси ХРТ.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму