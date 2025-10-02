Logo

Избоден младић, полиција ухапсила крвавог мушкарца

02.10.2025

20:33

Избоден младић, полиција ухапсила крвавог мушкарца
Фото: Танјуг

Данас поподне избоден је младић на Врачару у Београду, сазнаје "Информер".

Полиција је убрзо ухапсила мушкарца И.С. (32).

"Мушкарац је ножем убо младића у стомак и побјегао. Заправо заједно су кренули ка Милешевској улици. Жена је звала полицију која је одмах стигла.

Повријеђеног мушкарца је хитна помоћ превезла у болницу, а како сам чуо, полиција је убрзо ухапсила нападача. На њему су били видљиви трагови крви", открио је извор поменутог листа.

izboden mladić

Vračar

Србија

Београд

