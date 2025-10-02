Код Абазовића откривено присуство кокаина и алкохола

Извор:
Вјештак судске медицине Жељко Каран изјавио је данас током суђења Милошу Абазовићу, који је 9. марта прошле године скривио саобраћајну несрећу у којој је погинуо новинар Горан Маунага, да је у узорцима оптуженог потврђено присуство кокаина и алкохола, што није било наведено у оптужници.
Свједочењем двојице вјештака данас је настављено суђење у Окружном суду у Источном Сарајеву против Абазовића.
Каран, који је вјештачење радио по налогу Тужилаштва, рекао је да је рађена анализа узорака оптуженог који су узети у Дому здравља Пале на присуство алкохола, наркотика и психоактивних супстанци.
"У моменту узорковања у крви се налазило 1,15 грама по килограму алкохола, а откривено је и присуство кокаина", појаснио је Каран.
Он је навео да је налаз оптуженог у Заводу за судску медицину рађен неких седам дана од несреће, те да је и поред правилног паковања и транспорта узорака могуће одређено испаравање алкохола из крви.
Тужилац Немања Сладоје је овај доказ приложио као доказни материјал.
Када је ријеч о узроку смрти Маунаге, Каран је рекао да је она наступила насилним путем, усљед ударца и великог губитка крви.
Каран је рекао да су током обдукционог налаза направљене 42 фотографије, те да су током површинског прегледа тијела утврђене вишеструке повреде и преломи у главу, стомак, горње и доње екстремитете, те да су било видљиви трагови безбједносног појаса.
Приликом унутрашњег прегледа такође су констатоване бројне повреде и преломи костију, као и прелом кичменог стуба.
Вјештак саобраћајне струке Арнес Хаџиосмановић рекао је да је на основу вјештачења достављене документације установио да се несреће настала због недржања безбједносг растојања између "аудија а шест", којим је управљао оптужени Абазовић, и "хјундаија" којим је управљао Маунага.
Хаџиосмановић је истакао да се у тренутку удара "хјундаи" кретао брзином од 60 километара на час, а "ауди" 74,6 километара на час.
"До контакта је дошло након што је `ауди` претекао возило `голф пет`, те да је наишао на `хјундаи` којег је покушао обићи са стране како би избјегао удар, али га је зато ударио са стране и одбацио у страну", појаснио је Хаџиосмановић.
На питање одбране оптуженог да ли је могуће да Абазовић није на благовремено уочио "хјундаи", Хаџиосмановић је то негирао, наводећи да је био ведар дан на дијелу пута гдје је видљивост око 200 метара.
Вјешатак је такође рекао да на фотографијама није било видљивих ударних рупа на коловозу које су могле да утичу на дестабилизацију "аудија" и да не постоје индиције које би указале на нагло кочење "хјундаија", као и да је у документацији у коју је имао увид забиљежено да је оптужени у крви имао 1,72 промила алкохола у крви.
Одбрана оптуженог је уложила приговор на налаз Хаџиосмановића, оцијенивши га непрецизним и паушалним, урађеним на основу недовољно квалитетних фотографија, што је Хаџиосмановић негирао и рекао да су му достављене квалитетне фотографије.
Абазовић је оптужен да је скривио саобраћајну несрећу која се догодила 9. марта 2024. године у 14.55 часова на подручју општине Пале у мјесту Љубогошта, на дијелу магистралног пута Љубогошта-Пале у којој је погинуо Горан Маунага.
Према наводима оптужнице, Абазовић је са 2,06 промила алкохола у крви возио "ауди А6", свјестан да се не придржава саобраћајних прописа, те је приликом претицања изгубио контролу, те ударио у "хјундаи" којим је управљао Маунага, те га одбацио у лијеву траку, у којој се кретао "фолксваген".
Маунага је рођен 11. марта 1959. године у Сарајеву, гдје је завршио основну и средњу школу, док је на Факултету политичких наука у Сарајеву, Одсјеку журналистика, дипломирао 1984. године.
Каријеру је започео 1987. године у "Вечерњим новостима". Био је дугогодишњи новинар "Гласа Српске", "Независних новина" и Новинске агенције Републике Српске СРНА.
Наставак суђења заказан је за 20. октобар, када би требало да свједочи троје вјештака.
