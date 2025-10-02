Херојски потез: Младић скочио у воду и извукао онесвијешћену дјевојку (23) из аута

02.10.2025
Дјевојка (23) тешко је повријеђена након што је због неприлагођене брзине у сриједу, 27. августа, слетјела аутомобилом са пута и ударила у дрво.
Аутомобил се преврнуо на кров и завршио у бари. Дјевојка је изгубила свијест. Како су извијестили из ПУ истарске, возачици су прву помоћ на мјесту несреће пружили грађани који су се затекли у близини.
Данијел Јурада, младић који се нашао у близини, херојски је скочио у бару и спасао јој живот. Превезли су је у пулску болницу, гдје је због тежине задобијених повреда задржана на лијечењу.
"Овим путем желимо да изразимо дубоку захвалност и искрено поштовање Данијелу Јуради, који се нашао на мјесту саобраћајне несреће у којој је наша радница Матеа Штерпин на путу ка послу доживјела тешку незгоду. Возило се преврнуло на кров, слетјело у водену бару и потпуно потонуло, при чему је она изгубила свијест", наводе из дестилерије.
Захваљујући његовој присебности, храбрости и брзој реакцији, Јурада је несебично притекао у помоћ и тиме спасао живот дјевојци, пише 24сата.хр.
"Његово дјело оставља дубок траг у нашим срцима и подсећа нас на снагу људске доброте и солидарности", дадали су из дестилерије.
Из Дестилерије су му од срца захвалили, у име Матее, њене породице, као и цијелог колектива фирме.
