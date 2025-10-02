Logo

Херојски потез: Младић скочио у воду и извукао онесвијешћену дјевојку (23) из аута

02.10.2025

15:30

Коментари:

0
Херојски потез: Младић скочио у воду и извукао онесвијешћену дјевојку (23) из аута

Дјевојка (23) тешко је повријеђена након што је због неприлагођене брзине у сриједу, 27. августа, слетјела аутомобилом са пута и ударила у дрво.

Аутомобил се преврнуо на кров и завршио у бари. Дјевојка је изгубила свијест. Како су извијестили из ПУ истарске, возачици су прву помоћ на мјесту несреће пружили грађани који су се затекли у близини.

Данијел Јурада, младић који се нашао у близини, херојски је скочио у бару и спасао јој живот. Превезли су је у пулску болницу, гдје је због тежине задобијених повреда задржана на лијечењу.

"Овим путем желимо да изразимо дубоку захвалност и искрено поштовање Данијелу Јуради, који се нашао на мјесту саобраћајне несреће у којој је наша радница Матеа Штерпин на путу ка послу доживјела тешку незгоду. Возило се преврнуло на кров, слетјело у водену бару и потпуно потонуло, при чему је она изгубила свијест", наводе из дестилерије.

bugojno-udes-02102025

Хроника

Језива трагедија: Ово су младићи који су страдали у стравичној несрећи

Захваљујући његовој присебности, храбрости и брзој реакцији, Јурада је несебично притекао у помоћ и тиме спасао живот дјевојци, пише 24сата.хр.

"Његово дјело оставља дубок траг у нашим срцима и подсећа нас на снагу људске доброте и солидарности", дадали су из дестилерије.

Из Дестилерије су му од срца захвалили, у име Матее, њене породице, као и цијелог колектива фирме.

Подијели:

Тагови:

Rijeka

nesreća

spasao ženu

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Лепи Мића подигао Елиту на ноге својим потезом

Сцена

Лепи Мића подигао Елиту на ноге својим потезом

1 ч

0
Језива трагедија: Ово су младићи који су страдали у стравичној несрећи

Хроника

Језива трагедија: Ово су младићи који су страдали у стравичној несрећи

1 ч

0
Џастин Бибер потезом на дан вјенчања Селене Гомез изазвао хаос на мрежама

Сцена

Џастин Бибер потезом на дан вјенчања Селене Гомез изазвао хаос на мрежама

1 ч

0
Аларм у Лондону: Полиција на ногама

Свијет

Аларм у Лондону: Полиција на ногама

1 ч

0

Више из рубрике

Школа, учионица

Регион

Родитељи на ногама: Дјецу више нећемо слати у школу

3 ч

0
Бура невријеме

Регион

Бура направила хаос на Јадрану, бродови не могу да пристану

4 ч

0
Невријеме бура море

Регион

И у Хрватској снијег на планинама, на Јадрану бура

6 ч

0
Трагедија у Словенији: Радника из БиХ затрпала земља, није му било спаса

Регион

Трагедија у Словенији: Радника из БиХ затрпала земља, није му било спаса

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

39

Појавио се снимак пуцњаве у Београду! Група младића са шипкама излетјела из комбија

16

33

Додик: Ужаснут сам вијестима о нападу на Јевреје у Манчестеру

16

32

Прве слике са мјеста несреће гдје су погинуле двије жене: Ауто упало у провалију дубоку 70 метара

16

29

Сека Алексић открила гдје је имала први интимни однос са Вељком

16

20

Ово су сви парови другог кола Мастерса у Шангају

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner