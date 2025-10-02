Logo

Аларм у Лондону: Полиција на ногама

02.10.2025

15:17

Лондонска полиција распоредила је данас додатне полицијске снаге у близини синагога и других мјеста јеврејске заједнице у том граду, након напада у синагоги у Манчестеру у којем су убијене најмање двије особе.

''Иако нема ничега што би указало на повећању пријетњу у Лондону, распоредили смо додатне ресурсе у подручја око синагога, других мјеста јеврејске заједнице и у општинама са значајном насељеношћу јеврејске популације'', саопштено је из лондонске Метрополитен полиције, јавља Ројтерс.

Раније данас полиција Манчестера саопштила је да су у нападу аутомобилом и ножем код синагоге у том граду убијене најмање двије особе, а да је "троје других грађана и даље у тешком стању".

Састанак

Друштво

Појачана контрола промета свиња у циљу спрјечавања ширења болести

У полицијском саопштењу се наводи да се вјерује да је убијен и нападач, на кога су пуцали припадници полиције, али да се то "тренутно не може потврдити због безбједносних проблема" око сумњивих предмета на његовом тијелу.

Напад аутомобилом и ножем догодио се у близини синагоге Хебрејске конгрегације Хитон Парк у Улици Мидлтон Роуд, током обиљежавања јеврејског празника Јом Кипур.

Полиција је саопштила да је у 9.31 сати примила дојаву грађанина који је пријавио да је аутомобил налетео на пролазнике и да је један мушкарац избоден ножем.

Полиција је у 9.37 часова прогласила "озбиљан инцидент", а полицајци су касније пуцали на осумњиченог.

