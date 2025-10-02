Logo

Појачана контрола промета свиња у циљу спрјечавања ширења болести

02.10.2025

14:38

Појачана контрола промета свиња у циљу спрјечавања ширења болести
Фото: Уступљена фотографија

У организацији Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске у Бијељини је данас одржан састанак са представницима ветеринарских организација, на којем је анализирана тренутна епизоотиолошка ситуација у вези са појавом афричке куге свиња и размотрене даље мјере за њено сузбијање.

Током састанка усаглашене су активности које подразумијевају појачану контролу промета свиња, спровођење биосигурносних мјера на фармама, као и интензивнији надзор и дијагностику на терену. Посебан акценат стављен је на обавезу правовременог пријављивања сваке сумње на болест и строго придржавање наредби које издају надлежни органи.

У сарадњи са ловачким савезом Републике Српске, договорене су активности на појачаном надзору и одстрелу дивљих свиња дуж границе са Хрватском и Србијом, због кретања дивљих свиња и могућности преноса вируса овим путем.

Афричка куга свиња због високог морталитета и посљедица по сточарску производњу захтијева озбиљан и координисан приступ свих релевантних институција.

Ресор за ветеринарство ће, у сарадњи са ветеринарским организацијама, наставити да предузима све неопходне мјере, те да редовно информише јавност и произвођаче о развоју ситуације.

Циљ је ограничити ширење болести, заштитити домаћу производњу и очувати епизоотиолошку ситуацију у Републици Српској!

