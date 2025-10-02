Logo

Упозорење за возаче: Коловози клизави, јак вјетар отежава вожњу

02.10.2025

13:35

Fotografija prikazuje krupne kišne kapi i raskrsnicu u Banjaluci
Фото: АТВ

Ауто-мото савез Републике Српске упозорио је на јаке ударе вјетра који отежавају саобраћај у Херцеговини, као и на клизаве коловозе у појединим крајевима гдје пада киша.

Указано је да јаки удари вјетра могу да узрокују ломљење грана, обарање дрвећа и присуство страних предмета на коловозу.

nebojsa covic

Кошарка

Човић: Нисам ја сменио Пешића

Савјетујемо макисмалан опрез, прилагођену брзину и поштовање саобраћајних прописе, навели су из АМС-а.

На граничним прелазима задржавања су до 30 минута.

АМС РС

