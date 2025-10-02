Упозорење за возаче: Коловози клизави, јак вјетар отежава вожњу

02.10.2025
13:35
Коментари:0
Ауто-мото савез Републике Српске упозорио је на јаке ударе вјетра који отежавају саобраћај у Херцеговини, као и на клизаве коловозе у појединим крајевима гдје пада киша.
Указано је да јаки удари вјетра могу да узрокују ломљење грана, обарање дрвећа и присуство страних предмета на коловозу.
Кошарка
Човић: Нисам ја сменио Пешића
Савјетујемо макисмалан опрез, прилагођену брзину и поштовање саобраћајних прописе, навели су из АМС-а.
На граничним прелазима задржавања су до 30 минута.
Најновије
Најчитаније
13
56
13
52
13
51
13
50
13
48
Тренутно на програму