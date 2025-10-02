Logo

Ево колико је туристичких ваучера издато од јуна

СРНА

02.10.2025

09:40

Ево колико је туристичких ваучера издато од јуна
Грађанима Републике Српске су од јуна до данас издата 4.854 туристичка ваучера, а одмор и релаксацију најчешће су тражили у бањама, речено је Срни у Туристичкој организацији Српске.

Сарадник за односе са јавношћу Туристичке организације Републике Српске Санела Шимун рекла је да су од 1. септембра у Републици Српској доступни туристички ваучери у вриједности од 100 КМ, које ће љубитељи бања, планина и других домаћих дестинација моћи да користе до краја новембра.

- Овакав вид подршке веома је допринио промоцији наших домаћих дестинација и понуде, те повећао туристичка кретања, односно број долазака и ноћења домаћих туриста на нашим дестинацијама - истакла је Шимунова.

Она је позвала домаће госте да искористе право на туристички ваучер и посјете неку од домаћих дестинација.

- Позивамо све наше суграђане који планирају путовање да бар дио годишњег проведу у својој земљи и, осим што уживају у нашим дестинацијама, на овај начин и помогну туристичкој привреди - нагласила је Шимунова.

Она је подсјетила да корисник туристичких ваучера може бити сваки пунољетни грађанин Републике Српске, као и они са пребивалиштем у Брчко дистрикту који посједује држављанство Српске, без обзира на висину личних примања.

Ваучер може користити само особа на чије име он гласи и њим се може плаћати само услуга смјештаја која укључује ноћење са доручком.

Шимунова је навела да се туристички ваучери за одмор у Републици Српској емитују у двије етапе, те је предвиђено 20.000 ваучера за домаће и 10.000 за туристе других држава.

Списак пријављених угоститељских објеката, као и туристичких агенција које учествују у додјели туристичких ваучера доступан је на линку Министарства трговине и туризма.

