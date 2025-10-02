Три и по године затвора због двије обљубе малољетнице

Извор:
АТВ
02.10.2025
09:21
Коментари:0
Р. К. осуђен је у Основном суду у Бијељини на јединствену казну затвора од три и по године због двије обљубе малољетнице које су се десиле у јулу и августу.
У питању је неправоснажна пресуда а оглашен је кривим да је извршио два кривична дјела полна злоупотреба дјетета старијег од петнаест година из члана 173. став 2. у вези са ставом 1. Кривичног законика Републике Српске.
Свијет
Спасиоци и даље траже ученике испод рушевина: ''Можда још увијек има наде''
"Током поступка, суд је нашао, а на основу свих изведених доказа (саслушање оптуженог, испитивање оштећене, свједока, вјештачења, као и свих изведених материјалних доказа), да је осуђени био способан да схвати значај свог дјела и да управља поступцима, био свјестан да је оштећена малољетна, искористио њену незрелост, лакомисленост, несигурност, подводљивост и несразмјеру у годинама, знајући да је такво поступање недозвољено, над њом извршио обљубу", појаснили су из Суда, преноси портал "Независне".
Како додају истом пресудом, осуђени је обавезан да плати трошкове кривичног поступка за вјештачење извршено од стране ЈЗУ Завода за судску медицину Републике Српске у износу од 5.950 КМ, медицинско вјештачење психолога у износу од 395 КМ, медицинско вјештачење неуропсихијатра у износу од 359 КМ и на име паушала износ од 300 КМ, у року од 30 дана од дана правоснажности пресуде, под пријетњом принудног извршења.
Република Српска
Којић: Муслимански фундаменталисти не желе мир и суживот
Такође, наводе да је оштећена са имовинскоправним захтјевом упућена у парницу.
У питању је неправоснажна пресуда и против ње је дозвољена жалба Окружном суду у Бијељини.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму