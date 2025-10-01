Снажна експлозија у центру Београда

Извор:
Курир
01.10.2025
22:04
Коментари:0
Стакло и срча су свуда по путу у Косовској улици након јаке експлозије.
Јака експлозија је одјекнула вечерас у Косовској улици, у центру Београда. Како сазнаје Курир, експлозију је изазвала плинска боца.
Наиме, до експлозије је дошло око 21.35 часова, а према првим информацијама, детонација се чула из једног од станова.
Тренутно нема информација о стању учесника.
Како се јавља репортер са терена, стакло и дијелови из стана су расути свуда по Косовској улици, а од јачине удара су оштећени и аутомобили који су паркирани испод.
Полиција се налази на лицу мјеста, а према првим информацијама, савјетовали су станарима да не напуштају своје домове.
(курир)
