Снажна експлозија у центру Београда

Извор:

Курир

01.10.2025

22:04

Снажна експлозија у центру Београда
Фото: Танјуг

Стакло и срча су свуда по путу у Косовској улици након јаке експлозије.

Јака експлозија је одјекнула вечерас у Косовској улици, у центру Београда. Како сазнаје Курир, експлозију је изазвала плинска боца.

Наиме, до експлозије је дошло око 21.35 часова, а према првим информацијама, детонација се чула из једног од станова.

Тренутно нема информација о стању учесника.

Како се јавља репортер са терена, стакло и дијелови из стана су расути свуда по Косовској улици, а од јачине удара су оштећени и аутомобили који су паркирани испод.

Полиција се налази на лицу мјеста, а према првим информацијама, савјетовали су станарима да не напуштају своје домове.

(курир)

Експлозија

Srbija

Београд

