Беливуков војник: Ухапшен вођа навијача Лазар Маринковић Луцифер

Извор:
Телеграф
01.10.2025
17:19
Коментари:0
Вођа навијачке групе "Анти Роми" Лазар Маринковић Луцифер, који је раније означен као сарадник криминалног клана Вељка Беливука око послова са дрогом, ухапшен је због сумње да је повезан са јучерашњом пуцњавом у локалу у Вишњичкој бањи и њему је одређено полицијско задржавање до 48 сати.
Двојица мушкараца који су рањени Немања Н. и Дарко Л, били су мете навијачког напада, док су сви остали у локалу практично колатерална штета. Наводно су навијачи у локал упали управо по налогу који је издао Лазар Маринковић Луцифер.
Он је и сам учествовао у тучи која се догодила прије пуцњаве, то у моменту док је био на дозвољеној шетњи. Његов брат С. М. наводно је учествовао у пуцњави и полиција трага за њим.
Луцифер се сумњичи да је био један од учесника туче у кафићу која је прерасла у обрачун ватреним оружјем.
Он је вођа Партизанове навијачке фракције "Анти Роми" са Карабурме, а под надимком Луцифер био је уписан и на криптованој апликацији "Скај" коју су криминални кланови користили за разговоре о "мутним пословима".
Првостепено је осуђен у јануару прошле године, као и 17 припадника његове групе, и то на укупно 73 године и девет мјесеци затвора због наркотика. Он је тада осуђен на седам година затвора. Ипак, та пресуда је пала у марту ове године, када је Апелациони суд укинуо ту пресуду, а Луциферу је продужен притвор до даље одлуке суда. Тако је Лазар Маринковић Луцифер сада ухапшен у кућном притвору са наногвицом у ком се и даље налази.
Оптужницом је окривљенима стављено на терет кривично дјело удруживања ради вршења кривичних дјела, неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога, док је Маринковићу додатно стављено на терет и кривично дјело недозвољене производње, држања, ношења и промета оружја и експлозивних материја. Сумња се да је ова група, односно њен организатор, припадници, више малољетника и више НН особа дјеловала од почетка јула 2021. године до 29. марта прошле године на територији Београда, у циљу вршења кривичног дјела неовлашћене производње и стављања у промет опојних дрога.
Сумња се да су они препродавали кокаин, хероин, марихуану и амфетамин, чиме су остварили знатну противправну имовинску корист. Припадници су дрогу продавали у насељу Карабурма у Београду, на сплавовима и у клубовима, а опојну дрогу су достављали и на адресе купаца, односно уживалаца. Припадници ове криминалне групе ухапшени су 29. марта 2022. године, док су тројица осумњичених већ била у притвору у тренутку хапшења.
Они се доводе у везу са пословима и препродајом дроге као дио групе Беливука и Марка Миљковића, који су у притвору, док се против њихове организоване криминалне групе води судски поступак због најтежих кривичних дјела, међу којима је и седам убистава. На једном од суђења групи Вељка Беливука, окривљени-сарадник Никола Спасојевић споменуо је Маринковића, чији је надимак "Луцифер", наводећи да му је носио дрогу коју је Маринковић даље продавао.
Суђење тој групи поново је почело у мају.
(Телеграф)
