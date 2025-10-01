Logo

Хитно упозорење РХМЗ за 2. и 3. октобар, покренут СМС систем обавјештавања

Извор:

РТС

01.10.2025

16:30

Хитно упозорење РХМЗ за 2. и 3. октобар, покренут СМС систем обавјештавања
Фото: АТВ

Усљед обилних падавина које се на подручју централне и јужне Србије очекују у четвртак и петак, 2. и 3. октобра, Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ) покренуо је систем за пренос СМС хитних информација грађанима.

Истиче се да падавине могу проузроковати значајне проблеме у саобраћају, локалне бујице, одроне и клизишта и изазвати материјалну штету.

У вишим предјелима киша ће прећи у снијег, који ће се интензивирати у четвртак послије подне и увече.

У јужним дијеловима Рашког, Моравичког и Златиборског округа, на подручју Косова и Метохије, као и у планинским предјелима Расинског и Топличког округа до петка послије подне очекује се да падне и више од 50 цм влажног снијега, објављено је на сајту РХМЗ-а.

Осим проблема у саобраћају, транспорту и другим видовима комуникације, снијег може изазвати проблеме у снабдијевању електричном енергијом, изазвати оштећења на далеководима, али и материјалну штету на дотрајалим крововима.

Хитно упозорење РХМЗ-а за други и трећи октобар
Хитно упозорење РХМЗ-а за други и трећи октобар

Постоји ризик од грана, леденица и блокада путева, које могу у потпуности да онемогуће акције спасавања.

Препорука је да се у четвртак и петак не креће на пут у планинске предјеле, нарочито у наведеним регионима. Будите на опрезу и останите информисани, наведено је у упозорењу РХМЗ-а.

(РТС)

