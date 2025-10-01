Хитно упозорење РХМЗ за 2. и 3. октобар, покренут СМС систем обавјештавања

Извор:
Усљед обилних падавина које се на подручју централне и јужне Србије очекују у четвртак и петак, 2. и 3. октобра, Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ) покренуо је систем за пренос СМС хитних информација грађанима.
Истиче се да падавине могу проузроковати значајне проблеме у саобраћају, локалне бујице, одроне и клизишта и изазвати материјалну штету.
У вишим предјелима киша ће прећи у снијег, који ће се интензивирати у четвртак послије подне и увече.
У јужним дијеловима Рашког, Моравичког и Златиборског округа, на подручју Косова и Метохије, као и у планинским предјелима Расинског и Топличког округа до петка послије подне очекује се да падне и више од 50 цм влажног снијега, објављено је на сајту РХМЗ-а.
Осим проблема у саобраћају, транспорту и другим видовима комуникације, снијег може изазвати проблеме у снабдијевању електричном енергијом, изазвати оштећења на далеководима, али и материјалну штету на дотрајалим крововима.
Постоји ризик од грана, леденица и блокада путева, које могу у потпуности да онемогуће акције спасавања.
Препорука је да се у четвртак и петак не креће на пут у планинске предјеле, нарочито у наведеним регионима. Будите на опрезу и останите информисани, наведено је у упозорењу РХМЗ-а.
