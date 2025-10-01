Logo

Мушкарац ухапшен због породичног насиља: Пријетио убиством супрузи, оцу и мајци

01.10.2025

16:07

Мушкарац ухапшен због породичног насиља: Пријетио убиством супрузи, оцу и мајци
Фото: Танјуг/АП

По налогу јавног тужиоца Трећег основног јавног тужилаштва у Београду полицијски службеници ПС Нови Београд донијели су рјешење о задржавању окривљеног А.Р. (31) због постојања основане сумње да је извршио три кривична дјела насиље у породици.

Окривљеном се ставља на терет да је 29. септембра 2025. године, у породичној кући извршио кривична дјела на штету своје ванбрачне супруге, оца и мајке на тај начин што им је упутио пријетње по живот и угрозио им спокојство и душевни мир.

илу-кости-01102025

Свијет

Револуција у медицини: Кинези открили лијепак за кости, помаже у само три минуте

У присуству браниоца по службеној дужности окривљени је изјавио да не жели да износи одбрану, након чега је Треће основно јавно тужилаштво у Београду поднијело надлежном суду приједлог да се према окривљеном рјешењем одреди притвор због постојања околности које указују да ће боравком на слободи утицати на свједоке, као и да ће поновити кривично дјело, имајући у виду да је окривљени раније већ кривично осуђиван, да су према њему већ изрицане хитне мјере у складу са Законом о спречавању насиља у породици, као и да постоји сумња на злоупотребу наркотика, алкохола и антипсихотика, због чега је притвор нужна мјера за несметано вођење кривичног поступка и обезбјеђење присуства окривљеног према коме ће у даљем току поступка бити донијета и наредба за психијатријско вјештачење.

(Телеграф.рс)

