Мушкарац ухапшен због породичног насиља: Пријетио убиством супрузи, оцу и мајци

01.10.2025
16:07
Коментари:0
По налогу јавног тужиоца Трећег основног јавног тужилаштва у Београду полицијски службеници ПС Нови Београд донијели су рјешење о задржавању окривљеног А.Р. (31) због постојања основане сумње да је извршио три кривична дјела насиље у породици.
Окривљеном се ставља на терет да је 29. септембра 2025. године, у породичној кући извршио кривична дјела на штету своје ванбрачне супруге, оца и мајке на тај начин што им је упутио пријетње по живот и угрозио им спокојство и душевни мир.
Свијет
Револуција у медицини: Кинези открили лијепак за кости, помаже у само три минуте
У присуству браниоца по службеној дужности окривљени је изјавио да не жели да износи одбрану, након чега је Треће основно јавно тужилаштво у Београду поднијело надлежном суду приједлог да се према окривљеном рјешењем одреди притвор због постојања околности које указују да ће боравком на слободи утицати на свједоке, као и да ће поновити кривично дјело, имајући у виду да је окривљени раније већ кривично осуђиван, да су према њему већ изрицане хитне мјере у складу са Законом о спречавању насиља у породици, као и да постоји сумња на злоупотребу наркотика, алкохола и антипсихотика, због чега је притвор нужна мјера за несметано вођење кривичног поступка и обезбјеђење присуства окривљеног према коме ће у даљем току поступка бити донијета и наредба за психијатријско вјештачење.
Свијет
2 ч0
Остали спортови
2 ч0
Занимљивости
3 ч0
Сцена
2 ч0
Најновије
Најчитаније
18
46
18
43
18
31
18
28
18
27
Тренутно на програму