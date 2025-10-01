Logo

Револуција у медицини: Кинези открили лијепак за кости, помаже у само три минуте

Извор:

Агенције

01.10.2025

16:03

Коментари:

0
Револуција у медицини: Кинези открили лијепак за кости, помаже у само три минуте
Фото: pexels/ Tara Winstead

Звучи невјероватно, али кинески научници тврде да су развили медицински лијепак који може да споји поломљене кости за свега неколико минута.

Овај изум могао би да промени начин на који се лијече преломи, скраћујући вријеме опоравка и смањујући потребу за класичним имплантима попут шрафова и металних плочица.

Нови материјал, назван Боне-02, инспирисан је начином на који се шкољке причвршћују за површине у влажним условима. Попут острига које стварају природни лијепак, и овај биоматеријал има способност да чврсто "залепи" коштане фрагменте чак и у присуству крви, што је до сада био један од највећих изазова у ортопедској хирургији.

Рукометни савез

Остали спортови

Пао договор у рукометном савезу БиХ, лига почиње осмог октобра

Како функционише

Према првим информацијама, лијепак дјелује у року од два до три минута, а организам га постепено апсорбује док кост зараста. То значи да пацијент неће морати да пролази кроз додатне операције ради уклањања металних имплантата. Осим уштеде времена и смањења ризика од инфекције, овакав приступ могао би да значајно олакша живот пацијентима који пате од тешких прелома.

Кинески љекари тврде да су већ користили Боне-02 у преко 150 случајева. Пацијенти су биљежили бржи опоравак, краће трајање операција и мање компликација. Ипак, стручњаци упозоравају да су потребна додатна истраживања како би се потврдила дугорочна безбједност и ефикасност. Посебна пажња посвећује се томе како лијепак дјелује код сложених прелома или код пацијената са болестима костију, попут остеопорозе.

Нова нада за пацијенте

Ако се покаже да је Боне-02 сигуран и ефикасан у ширем обиму, могао би да постане једно од најважнијих открића у медицини посљедњих година. За пацијенте то значи бржи повратак свакодневним активностима, мање бола и краћи период рехабилитације. А за здравствене системе – мање трошкова и боља ефикасност у лијечењу повреда.

Подијели:

Тагови:

kosti

lijepak

ljekari

Кина

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Халид Бешлић пјевач

Сцена

"Нада задња умире": Пjевачица сломљена због тренутног стања Халида Бешлића

2 ч

0
Пао договор у рукометном савезу БиХ, лига почиње осмог октобра

Остали спортови

Пао договор у рукометном савезу БиХ, лига почиње осмог октобра

2 ч

0
Беба дијете

Занимљивости

Ово су најпопуларнија имена за дјецу широм свијета

3 ч

0
Понесите кишобране: Сутра облачно и хладно вријеме уз повремену кишу

Друштво

Понесите кишобране: Сутра облачно и хладно вријеме уз повремену кишу

3 ч

0

Више из рубрике

Урушио се дио небодера у Њујорку: Чула се и експлозија, цигле летјеле на све стране

Свијет

Урушио се дио небодера у Њујорку: Чула се и експлозија, цигле летјеле на све стране

3 ч

0
Песков открио детаље Путиновог сутрашњег говора на "Валдају"

Свијет

Песков открио детаље Путиновог сутрашњег говора на "Валдају"

4 ч

0
Орбан о самиту ЕУ у Данској: Чека нас борба у кавезу

Свијет

Орбан о самиту ЕУ у Данској: Чека нас борба у кавезу

5 ч

0
Аутобус дијете незгода

Свијет

Аутобус вукао дијете (5) по улици: Нога му остала заглављена у вратима

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

46

Мафијашко убиство у Бањалуци десет година без одговора!

18

43

Демократе други пут у 24 сата гласале против закона о финансирању Владе САД

18

31

Требиње скупо Требињцима: До стана тешко или никако

18

28

Због ових 5 грешака слушалице "умиру" прије времена

18

27

Бањалучанин Зоран Дујаковић својим изумима осваја свијет

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner