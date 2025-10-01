Револуција у медицини: Кинези открили лијепак за кости, помаже у само три минуте

Извор:
01.10.2025
Звучи невјероватно, али кинески научници тврде да су развили медицински лијепак који може да споји поломљене кости за свега неколико минута.
Овај изум могао би да промени начин на који се лијече преломи, скраћујући вријеме опоравка и смањујући потребу за класичним имплантима попут шрафова и металних плочица.
Нови материјал, назван Боне-02, инспирисан је начином на који се шкољке причвршћују за површине у влажним условима. Попут острига које стварају природни лијепак, и овај биоматеријал има способност да чврсто "залепи" коштане фрагменте чак и у присуству крви, што је до сада био један од највећих изазова у ортопедској хирургији.
Како функционише
Према првим информацијама, лијепак дјелује у року од два до три минута, а организам га постепено апсорбује док кост зараста. То значи да пацијент неће морати да пролази кроз додатне операције ради уклањања металних имплантата. Осим уштеде времена и смањења ризика од инфекције, овакав приступ могао би да значајно олакша живот пацијентима који пате од тешких прелома.
Кинески љекари тврде да су већ користили Боне-02 у преко 150 случајева. Пацијенти су биљежили бржи опоравак, краће трајање операција и мање компликација. Ипак, стручњаци упозоравају да су потребна додатна истраживања како би се потврдила дугорочна безбједност и ефикасност. Посебна пажња посвећује се томе како лијепак дјелује код сложених прелома или код пацијената са болестима костију, попут остеопорозе.
Нова нада за пацијенте
Ако се покаже да је Боне-02 сигуран и ефикасан у ширем обиму, могао би да постане једно од најважнијих открића у медицини посљедњих година. За пацијенте то значи бржи повратак свакодневним активностима, мање бола и краћи период рехабилитације. А за здравствене системе – мање трошкова и боља ефикасност у лијечењу повреда.
