Урушио се дио небодера у Њујорку: Чула се и експлозија, цигле летјеле на све стране

01.10.2025

15:37

Урушио се дио небодера у Њујорку: Чула се и експлозија, цигле летјеле на све стране
Фото: Танјуг/АП

Хитне екипе реагују на експлозију и дјелимично урушавање зграде у Бронксу.

Видео снимци са друштвених мрежа приказују да је дуж једне стране причињена материјлна штета.

ФДНР наводи да почетни извјештаји указују на то да се шахт за спаљивање двадесетоспратнице можда урушио.

Експлозија је пријављена око 8:10 часова у сриједу у комплексу Мичел Хаусес, који се налази на Александер авенији близу Источне 135. улице у дијелу општине Мот Хејвен.

Експлозија је бацила цигле и друге отпатке као кишу на оближње зграде и тротоар испод.

Чини се да вода такође куља из земље, вјероватно из оштећене цијеви.

У овом тренутку, нема пријављених повријеђених.

Ватрогасци копају по рушевинама и провјеравају да ли се можда неко налази испод њих.

Ускоро опширније...

(Телеграф.рс)

Njujork

neboder

