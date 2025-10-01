Урушио се дио небодера у Њујорку: Чула се и експлозија, цигле летјеле на све стране

01.10.2025
15:37
Коментари:0
Хитне екипе реагују на експлозију и дјелимично урушавање зграде у Бронксу.
Видео снимци са друштвених мрежа приказују да је дуж једне стране причињена материјлна штета.
ФДНР наводи да почетни извјештаји указују на то да се шахт за спаљивање двадесетоспратнице можда урушио.
Експлозија је пријављена око 8:10 часова у сриједу у комплексу Мичел Хаусес, који се налази на Александер авенији близу Источне 135. улице у дијелу општине Мот Хејвен.
Експлозија је бацила цигле и друге отпатке као кишу на оближње зграде и тротоар испод.
Чини се да вода такође куља из земље, вјероватно из оштећене цијеви.
У овом тренутку, нема пријављених повријеђених.
🚨🇺🇸BREAKING: GAS EXPLOSION TRIGGERS BUILDING COLLAPSE IN NYC— Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 1, 2025
Authorities confirm a partial collapse at 205 Alexander Ave in Mott Haven in the Bronx after a reported gas explosion.
Firefighters are clearing debris and searching the building with K-9 units, drones, and… pic.twitter.com/HnMpkX4m4j
Ватрогасци копају по рушевинама и провјеравају да ли се можда неко налази испод њих.
Ускоро опширније...
