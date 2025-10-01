Logo

Песков открио детаље Путиновог сутрашњег говора на "Валдају"

Извор:

Sputnjik

01.10.2025

14:11

Коментари:

0
Песков открио детаље Путиновог сутрашњег говора на "Валдају"
Фото: Танјуг/АП

Руски предсједник Владимир Путин на дискусионом клубу „Валдају“ држи концептуалне говоре, чија суштина не зависи од тренутне ситуације, изјавио је портпарол Кремља Дмитриј Песков новинарима.

Предсједников говор на „Валдају“ биће садржајан и традиционално се ишчекује широм свијета, додао је портпарол.

„Ове године биће ријечи о новом систему полицентричног свијета: како он изгледа, чему води, које су његове предности, а које мане“, објаснио је Песков.

Овогодишњи састанак, одржава се од 29.09-02.10. под називом „Полицентрични свијет: Упутства за употребу“.

Фокус тема биће на изазовима и приликама које доноси свет у којем не доминира једна сила.

Mobilni telefon / Ilustrativna fotografija

Србија

Хитан СМС упозорења стиже грађанима: Будите на опрезу!

Током четири дана, водећи међународни и руски стручњаци, политичари, академици и новинари разговараће о кључним глобалним питањима. Теме су, између осталог везане за избјегавање ризика у сложеном и међусобно повезаном свијету, одржавање стабилности сваке државе и цјелокупног међународног система и проналажење нових прилика које се јављају упркос пријетњама и непредвидивости.

Водећа међународна конференција Клуба окупља 140 учесника из 42 земље.

Међу земљама које учествују су Русија, Алжир, Бразил, Велика Британија, Венецуела, Њемачка, Египат, Индија, Индонезија, Иран, Кина, Казахстан, Малезија, УАЕ, Пакистан, Сједињене Америчке Државе, Узбекистан, Етиопија и Јужна Африка.

Паркет

Савјети

Уз помоћ овог природног средства подови ће блистати данима

Организатори су као главни циљ конференције, у свету који је ушао у еру полицентричности, идентификовали потрагу за оптималним рјешењима како би се избјегли бројни ризици и начинима за очување стабилности сваке појединачне државе и читавог међународног система у цјелини.

(Спутњик)

Подијели:

Тагови:

Дмитриј Песков

Владимир Путин

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Хитан СМС упозорења стиже грађанима: Будите на опрезу!

Србија

Хитан СМС упозорења стиже грађанима: Будите на опрезу!

1 ч

0
Priština Kosovo

Србија

На Космету уништено и покрадено више од 10.000 икона и умјетнина

1 ч

0
Каји Остојић жестоки момак бацио сузавац на наступу: Пјевачица открила истину

Сцена

Каји Остојић жестоки момак бацио сузавац на наступу: Пјевачица открила истину

1 ч

0
Цијели свијет је гледао како се грле на концерту: Директору жена опростила прељубу?

Занимљивости

Цијели свијет је гледао како се грле на концерту: Директору жена опростила прељубу?

1 ч

0

Више из рубрике

Орбан о самиту ЕУ у Данској: Чека нас борба у кавезу

Свијет

Орбан о самиту ЕУ у Данској: Чека нас борба у кавезу

1 ч

0
Аутобус дијете незгода

Свијет

Аутобус вукао дијете (5) по улици: Нога му остала заглављена у вратима

1 ч

0
Путник појео свој пасош у авиону, настала општа паника током лета

Свијет

Путник појео свој пасош у авиону, настала општа паника током лета

1 ч

0
Срушио се авион, погинула два пилота

Свијет

Срушио се авион, погинула два пилота

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

13

Додик: Избори ништа неће промијенити, СНСД остаје владајући

15

02

Кoшарац: Нема преношења надлежности док СНСД одлучује

14

50

У акцији ”Вранглер” ухапшена браћа, претресени ауто салони!

14

45

У БиХ стиже стиже 60 милиона евра

14

41

Ђокић: Пуна подршка кандидатури Синише Карана за предсједника Српске

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner