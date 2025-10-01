Песков открио детаље Путиновог сутрашњег говора на "Валдају"

Извор:
Sputnjik
01.10.2025
14:11
Руски предсједник Владимир Путин на дискусионом клубу „Валдају“ држи концептуалне говоре, чија суштина не зависи од тренутне ситуације, изјавио је портпарол Кремља Дмитриј Песков новинарима.
Предсједников говор на „Валдају“ биће садржајан и традиционално се ишчекује широм свијета, додао је портпарол.
„Ове године биће ријечи о новом систему полицентричног свијета: како он изгледа, чему води, које су његове предности, а које мане“, објаснио је Песков.
Овогодишњи састанак, одржава се од 29.09-02.10. под називом „Полицентрични свијет: Упутства за употребу“.
Фокус тема биће на изазовима и приликама које доноси свет у којем не доминира једна сила.
Током четири дана, водећи међународни и руски стручњаци, политичари, академици и новинари разговараће о кључним глобалним питањима. Теме су, између осталог везане за избјегавање ризика у сложеном и међусобно повезаном свијету, одржавање стабилности сваке државе и цјелокупног међународног система и проналажење нових прилика које се јављају упркос пријетњама и непредвидивости.
Водећа међународна конференција Клуба окупља 140 учесника из 42 земље.
Међу земљама које учествују су Русија, Алжир, Бразил, Велика Британија, Венецуела, Њемачка, Египат, Индија, Индонезија, Иран, Кина, Казахстан, Малезија, УАЕ, Пакистан, Сједињене Америчке Државе, Узбекистан, Етиопија и Јужна Африка.
Организатори су као главни циљ конференције, у свету који је ушао у еру полицентричности, идентификовали потрагу за оптималним рјешењима како би се избјегли бројни ризици и начинима за очување стабилности сваке појединачне државе и читавог међународног система у цјелини.
