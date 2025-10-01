Уз помоћ овог природног средства подови ће блистати данима

01.10.2025
Подови од ламината један су од најпопуларнијих избора у домаћинствима.
Изгледају елегантно, лако се постављају и приступачни су цијеном. Међутим, као и свака друга површина, с временом могу изгубити сјај и дјеловати истрошено.
Многи за рјешавање овог проблема користе куповна средства за чишћење, али постоји једноставније и јефтиније рјешење. Куповни производи често су дјелотворни, али могу бити скупи и садржавати хемикалије које многи радије избјегавају. Поврх тога, резултати обично не трају дуго. Зато стручњаци тврде да се не морате ослањати на производе из трговина. Умјесто тога, можете направити једноставну политуру код куће која кошта врло мало и користи сигурне састојке.
Додатна предност домаћих отопина јесте што их можете прилагодити властитим потребама. Можете мијењати јачину смјесе, додати мирис по жељи и направити довољну количину за једнократну употребу или већу залиху. Тиме не само да штедите новац, већ и контролишете састојке које користите.
Стручњаци из компаније Еасипаy Царпетс објашњавају да један посебан рецепт може подовима од ламината вратити сјај који траје данима. За припрему вам не треба никакав посебан алат – довољни су боца с распршивачем, крпа или моп и неколико свакодневних намирница из кухиње.
Састојци:
Ова чудесна мјешавина комбинује два основна састојка која вјероватно већ имате:
Пола шоље дестилованог алкохолног сирћета
Пола шоље маслиновог уља
За додатну свјежину и угодан мирис, можете додати и 10–20 капи етеричног уља лимуна. Након што све састојке ставите у боцу с распршивачем, добро протресите прије употребе.
Да бисте постигли најбоље резултате, слиједите ове једноставне кораке:
Прије полирања, темељно очистите подове како бисте уклонили прашину и веће нечистоће. Усисајте или почистите површину.
Лагано попрскајте отопину по мањој секцији ламината. Важно је не претјеривати с количином.
Одмах исполирајте површину чистом и сувом крпом од микровлакана или сувим мопом. Радите дио по дио док цијела површина не заблиста.
Стручњаци објашњавају да сирће дјелотворно уклања прљавштину и мрље, маслиново уље додаје сјај и храни површину, док етерично уље лимуна оставља свјеж и угодан мирис.
Како бисте избјегли оштећења и постигли савршен изглед, имајте на уму неколико кључних савјета: превише влаге може изазвати бубрење и трајно оштећење ламината. Довољна је тек влажна крпа или лагано прскање, те на крају њежно полирање за најбољи финиш.
Прије него што смјесу нанесете на подове цијеле просторије, испробајте је на малом, скривеном дијелу пода како бисте осигурали да мјешавина добро реагује са специфичном врстом ламината, преноси Нет.хр.
