Никад их не бисте требали купити: Три најгоре намирнице на полицама супермаркета

01.10.2025
08:47
Конзервирана риба, на примјер, може бити хранљива и укусна ако се правилно одабере, али стручњаци за безбједност хране истичу да постоје производи које је боље избјегавати. Анализа тржишта из 2025. године показала је да три врсте конзервиране хране најчешће одражавају лош квалитет, па чак и могу представљати опасност по здравље, извјештава Радио Трек.
Први производ који изазива забринутост јесте риба у умаку од парадајза. Наизглед једноставан и приступачан оброк, често крије неугодно изненађење. Умјесто цијеле рибе, у конзерви се понекад налази „каша“ од фрагмената, глава и утробе, а произвођачи додају брашно и шећер како би згуснули и прикрили прави састав производа. Таква пракса значајно смањује нутритивну вриједност рибе, а у комбинацији с неправилним складиштењем повећава ризик од тровања. Осим тога, количина рибе у конзерви често је мања од декларисане, што значи да купци заправо плаћају мање квалитетан производ.
Још један популаран, али не сасвим безбједан производ јесте туна у конзерви. Иако се често рекламира као дијетална и здрава, туна накупља живу, нарочито крупније јединке. Због тога се њена конзумација не препоручује трудницама и дјеци. Стручњаци савјетују да се бира туна у сопственом соку, јер обично садржи мање живе и масти него туна у уљу. Такође, пажљиво читање декларације и избор провјерених произвођача може значајно смањити ризик.
Посебну пажњу захтијева и риба у уљу, која биљежи највећи број притужби на квалитет. Често се користи уље лошијег квалитета, што квари укус и скраћује рок трајања. Уз то, ако конзерва буде оштећена или неправилно складиштена, могу се развити токсини, а анаеробни услови у паковању повећавају ризик од ботулизма – једне од најопаснијих инфекција које се преносе храном.
Како би се избјегле овакве опасности, стручњаци савјетују неколико једноставних правила при одабиру конзервиране рибе. Прво, увијек провјерите декларацију и бирајте производе с максималним удјелом рибе и минималним додатним састојцима. Затим прегледајте конзерву – не смије бити удубљена или захрђала. Уз то, радије бирајте рибу у сопственом соку, јер је то најсигурнија и најприроднија опција. Коначно, купујте искључиво у провјереним трговинама како бисте смањили ризик од лажног или истеклог производа, преноси Дневно.
