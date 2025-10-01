Заборавите сирће: Овај састојак ће ријешити проблем зачепљеног одвода

Извор:
Кликс
01.10.2025
07:00
Ако ваш судопер има неугодан мирис или вода предуго отиче, вјероватно имате проблема са зачепљеним одводом.
Међутим, овај уобичајени проблем се може лако ријешити једноставним кућанским предметом - кристалном содом.
Одводи се често зачепе због свакодневног одлагања остатака хране, детерџента и других масних остатака, што доводи до постепеног накупљања. Стручњаци предлажу да један од најефикаснијих начина за одчепљивање одвода није кориштење хемијских средстава за чишћење, већ кориштење кристалне соде и топле воде.
Кристална сода је високо алкална, што је чини изузетно ефикасном у разградњи киселих масноћа и блокада од масти, омогућавајући тако лако испирање накупина.
Па зашто бисте се требали одлучити за кристалну соду умјесто других средстава за чишћење? Иако се сирће и сода бикарбона обично препоручују за разне задатке чишћења у кући, не би их требало користити за одчепљивање одвода.
Сирће је кисели раствор, а сода бикарбона је благо алкална, али када се комбинују, оне се међусобно неутрализирају, стварајући пјенушаво дјеловање које није довољно јако да пробије масноћу.
Иако је сирће благо, његова кисела природа може потенцијално оштетити материјале у цијевима ако се користи више пута, док је кристална сода много њежнија за водоводне инсталације.
Кристална сода је посебно дизајнирана да буде снажно средство за одмашћивање које ће разградити блокаде, а истовремено је еколошки прихватљиво и не користи никакве агресивне хемикалије.
Такође су јефтин начин за отчепљавање судопера у поређењу са специјализираним средствима за чишћење.
За почетак, прокувајте воду и полако сипајте воду у судопер. Сачекајте неколико минута да се вода оциједи и тек када вода нестане, сипајте велику шољу кристалне соде у одвод.
Оставите да одстоје око пет минута како бисте им дали времена да одблокирају накупљену масноћу. Поново сипајте кипућу воду низ чеп.
Понављајте ове кораке све док одвод не буде потпуно чист, и требали бисте видјети побољшања сваки пут када то урадите.
Отчепљавање одвода помоћу кристалне соде требало би трајати мање од 20 минута, а вода би након тога требала тећи глатко и без чекања.
