Помоћу овог трика одјећа ће мирисати данима без капи омекшивача

Извор:

Крстарица

30.09.2025

12:35

Помоћу овог трика одјећа ће мирисати данима без капи омекшивача
Фото: Pexels

Заборављени трик из војвођанских домаћинстава поново осваја – без хемије, без реклама, само чиста свјежина.

Сирће као тајно оружје

Умјесто омекшивача, користи се обичан алкохолни сирће. Додаје се у преграду за омекшивач – око 100 мл по прању. Неутралише непријатне мирисе, омекшава тканину и не оставља никакав траг.

Мода јесен

Занимљивости

Октобар доноси велике преокрете за три знака хороскопа

Додај мирис по избору

За додатну арому, може се додати неколико капи етеричног уља лаванде, лимуна или менте. Комбинација сирћета и уља даје вешу мирис који траје и до три дана.

Зашто функционише?

Сирће уклања остатке детерџента, дезинфикује и омекшава влакна. Не изазива алергије, не загађује воду и не оставља вјештачки мирис.

Идеално за постељину и пешкире

Веш остаје свјеж чак и када се не сложи одмах. Посебно се препоручује за тканине које се често користе – постељину, пешкире, одјећу за сваки дан.

Милица Тодоровић

Сцена

Откривено ког је пола беба Милице Тодоровић

Практичан, провјерени савјет

Овај трик се користи деценијама, а сада се враћа у моду јер комбинује ефикасност, економичност и природну његу. Без додатних трошкова, без хемије – само домаћа памет.

веш машина

Одјећа

