Помоћу овог трика одјећа ће мирисати данима без капи омекшивача

Извор:
Крстарица
30.09.2025
12:35
Коментари:0
Заборављени трик из војвођанских домаћинстава поново осваја – без хемије, без реклама, само чиста свјежина.
Умјесто омекшивача, користи се обичан алкохолни сирће. Додаје се у преграду за омекшивач – око 100 мл по прању. Неутралише непријатне мирисе, омекшава тканину и не оставља никакав траг.
Занимљивости
Октобар доноси велике преокрете за три знака хороскопа
За додатну арому, може се додати неколико капи етеричног уља лаванде, лимуна или менте. Комбинација сирћета и уља даје вешу мирис који траје и до три дана.
Сирће уклања остатке детерџента, дезинфикује и омекшава влакна. Не изазива алергије, не загађује воду и не оставља вјештачки мирис.
Веш остаје свјеж чак и када се не сложи одмах. Посебно се препоручује за тканине које се често користе – постељину, пешкире, одјећу за сваки дан.
Сцена
Откривено ког је пола беба Милице Тодоровић
Овај трик се користи деценијама, а сада се враћа у моду јер комбинује ефикасност, економичност и природну његу. Без додатних трошкова, без хемије – само домаћа памет.
Република Српска
1 ч1
Република Српска
1 ч0
Хроника
1 ч0
БиХ
1 ч0
Најновије
Најчитаније
13
33
13
24
13
22
13
17
13
09
Тренутно на програму