Како ограничити унос калорија без много труда? Овај трик вам може помоћи

Кликс
28.09.2025
20:38
Додавање мало љутих зачина у оброк може бити ефикасан начин за смањење уноса калорија, према новој студији са Пен Стejт Универзитета .
Истраживачи у Центру за сензорну евалуацију универзитета истраживали су како повећати пецкајући осјећај од чили папричица и сличних састојака - утјече на то колико људи једу током оброка. Њихови налази, објављени онлајн у часопису Food Quality and Preference ,сугерирају да су нешто љући оброци подстакли учеснике да једу мање и укупно конзумирају мање калорија.
"Из претходних студија знамо да када људи успоре, једу знатно мање", рекла је Paige Cunningham, постдокторска истраживачица и главна ауторица студије, "Сумњали смо да би зачињенији оброк могао успорити људе при јелу. Помислили смо, хајде да тестирамо, под контролираним експерименталним условима у лабораторији, да ли ће додавање мале количине зачина, али не толико да оброк постане нејестив, натјерати људе да једу спорије и стога једу мање".
Истраживачи су открили да благо повећање љутине кориштењем сушене чили папричице успорава једење и смањује количину хране и енергије конзумиране у оброку, а све то без негативног утицаја на укусност јела.
Потенцијал за контролу порција
"Ово указује на додавање чилија као потенцијалну стратегију за смањење ризика од прекомјерне потрошње енергије", рекао је John Hayes, професор прехрамбених наука на Пен Стејту, "Иако контрола порција није била експлицитни циљ ове студије, наши резултати сугерирају да би ово могло функционирати. Сљедећи пут када будете жељели јести мало мање, покушајте додати налет чилија, јер вас то може успорити и помоћи вам да једете мање".
Тим је провео три повезана експеримента на укупно 130 одраслих особа којима је послужен један од два оброка за ручак - говедина с чилијем или пилетина тика масала - у једној од двије верзије: благој или љутој. Ниво љутине је контролисан пажљивим мијењањем односа љуте и слатке паприке додане јелима како би се мијењала љутина, а окус чилија остао константан.
Истраживачи су затим снимали учеснике док су јели оброке како би пратили њихове прехрамбене навике. На основу видеа, , Hayesov тим је мјерио количину конзумиране хране и воде, трајање оброка, брзину једења (грама у минути), брзину залогаја, величину залогаја, те прикупљао оцјене апетита, укуса и љутине прије и послије оброка.
Учесници су јели љуће оброке спорије. Спорији темпо једења често значи да је храна дуже у устима, што може помоћи у сигнализирању ситости и довести до мањег уноса хране. Друге студије које успоравају темпо једења манипулисањем текстуре показале су сличне ефекте.
"Оно што је овдје кључно јесте да се смањење уноса догодило без негативног утицаја на то колико се учесницима свидјела храна", рекао је Hayes.
.Уз то унос воде није значајно разликовао између зачињених и благих оброка, што сугерише да једно наизглед очигледно објашњење, да људи пију више воде и брже се засите, није примарни разлог зашто људи једу мање.
