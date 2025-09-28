Logo

Ко је Бранко Блануша, кандидат СДС-а: Бивши члан СНС-а

28.09.2025

19:24

Коментари:

1
Ко је Бранко Блануша, кандидат СДС-а: Бивши члан СНС-а
Кандидат СДС-а за предсједника Републике Српске биће Бранко Блануша, члан Градског одбора СДС-а Бањалука.

Био је кандидат те странке за Парламентарну скупштину Босне и Херцеговине на Општим изборима 2018. године, но није добио мандат.

Био члан СНС-а

У ту странку је прешао 2013. године из Српске напредне странке, гдје је био предсједник Градског одбора.

Бранко Блануша

Република Српска

Прво обраћање Бранка Блануше, кандидата СДС-а на изборима

Редовни је професор на Електротехничком факултету у Бањалуци, а претходно је био и декан овог факултета. Доктор је електротехничких наука.

Члан је бројних међународних стручних удружења – ИЕЕЕ Павер Електроникс Сосајети, ИЕЕЕ Индустри Апликејшнс Сосајети, ИЕЕЕ Индустриал Електроникс Сосајети. Одржавао је предавања на више универзитета у земљи и иностранству.

Члан је више уредничких одбора и рецензент за међународне часописе, међу којима је и европски научни часопис из области енергетске електронике, ЕПЕ Журнал. Рођен је 1969. године у Бањалуци.

СДС тренутно има 12 посланика у НСРС која броји 83 посланика, три посланика од укупно 57 у државном парламенту и 11 (градо)начелничких позиција.

nEBOJŠA-vUKANOVIĆ-050925

Република Српска

Огласио се Вукановић о кандидату СДС-а: Хоће ли подржати Бланушу?

Интересантно је да управо у Бањалуци СДС нема нити једног одборника.

Бранко Блануша

СДС

izbori

Коментари (1)
  • Најновије

  • Најчитаније

20

39

Централне вијести, 28.09.2025.

20

38

Готови радови на цести која повезује Бањалуку с ауто-путем Загреб - Београд

20

38

Како ограничити унос калорија без много труда? Овај трик вам може помоћи

20

18

Нина побиједила леукемију и закорачила у ново поглавље живота

20

10

Ана Севић проговорила о жељи Саше Поповића коју му није испунила

