Ко је Бранко Блануша, кандидат СДС-а: Бивши члан СНС-а

Извор:
Агенције
28.09.2025
19:24
Коментари:1
Кандидат СДС-а за предсједника Републике Српске биће Бранко Блануша, члан Градског одбора СДС-а Бањалука.
Био је кандидат те странке за Парламентарну скупштину Босне и Херцеговине на Општим изборима 2018. године, но није добио мандат.
У ту странку је прешао 2013. године из Српске напредне странке, гдје је био предсједник Градског одбора.
Република Српска
Прво обраћање Бранка Блануше, кандидата СДС-а на изборима
Редовни је професор на Електротехничком факултету у Бањалуци, а претходно је био и декан овог факултета. Доктор је електротехничких наука.
Члан је бројних међународних стручних удружења – ИЕЕЕ Павер Електроникс Сосајети, ИЕЕЕ Индустри Апликејшнс Сосајети, ИЕЕЕ Индустриал Електроникс Сосајети. Одржавао је предавања на више универзитета у земљи и иностранству.
Члан је више уредничких одбора и рецензент за међународне часописе, међу којима је и европски научни часопис из области енергетске електронике, ЕПЕ Журнал. Рођен је 1969. године у Бањалуци.
СДС тренутно има 12 посланика у НСРС која броји 83 посланика, три посланика од укупно 57 у државном парламенту и 11 (градо)начелничких позиција.
Република Српска
Огласио се Вукановић о кандидату СДС-а: Хоће ли подржати Бланушу?
Интересантно је да управо у Бањалуци СДС нема нити једног одборника.
Република Српска
1 ч2
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч1
Република Српска
5 ч15
Најновије
Најчитаније
20
39
20
38
20
38
20
18
20
10
Тренутно на програму