Ковачевић: СДС и опозиција нису тражили кандидата за предсједника, већ појединца спремног да изборе изгуби

28.09.2025

16:15

Ковачевић: СДС и опозиција нису тражили кандидата за предсједника, већ појединца спремног да изборе изгуби
Фото: АТВ БЛ

Бранко Блануша је фин човјек, али то не мијења чињеницу да СДС и опозиција нису уопште тражили кандидата за предсједника Републике, већ само појединца који нема проблем да изборе изгуби, истакао је портпарол СНСД-а Радован Ковачевић.

- Било је много заинтересованих опозиционих "првака" док су вјеровали да ће на изборе изаћи сами. Све се промијенило чим су чули да би и СНСД могао изаћи на изборе - објавио је Ковачевић на Иксу.

MARIJA-ZAHAROVA-230925

Свијет

Захарова: Када Запад одлучи да уништи неку државу, дјелује без савјести

Послије тога, нагласио је он, "сви јунаци ником поникоше и у црну земљу погледаше".

Главни одбор СДС-а одлучио је на данашњој сједници у Бањалуци да кандидат ове странке за пријевремене изборе за предсједника Републике Српске 23. новембра буде Бранко Блануша.

Таг:

Радован Ковачевић

