Ковачевић: СДС и опозиција нису тражили кандидата за предсједника, већ појединца спремног да изборе изгуби

Бранко Блануша је фин човјек, али то не мијења чињеницу да СДС и опозиција нису уопште тражили кандидата за предсједника Републике, већ само појединца који нема проблем да изборе изгуби, истакао је портпарол СНСД-а Радован Ковачевић.
- Било је много заинтересованих опозиционих "првака" док су вјеровали да ће на изборе изаћи сами. Све се промијенило чим су чули да би и СНСД могао изаћи на изборе - објавио је Ковачевић на Иксу.
Послије тога, нагласио је он, "сви јунаци ником поникоше и у црну земљу погледаше".
Главни одбор СДС-а одлучио је на данашњој сједници у Бањалуци да кандидат ове странке за пријевремене изборе за предсједника Републике Српске 23. новембра буде Бранко Блануша.
Бранко Блануша је фин човјек.
Али то не мијења чињеницу да СДС и опозиција нису уопште тражили кандидата за предсједника Републике, већ само појединца који нема проблем да изборе изгуби.
Било је много заинтересованих опозиционих "првака" док су вјеровали да ће на изборе изаћи…
