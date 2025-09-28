Типови мушкараца од којих свака жена треба да бјежи: Претвориће им живот у пакао

Извор:
Стил Курир
28.09.2025
15:52
Коментари:0
Жена која је одбацила окове брака једном је рекла, готово са олакшањем: "Никада нисам била срећна са њим." У овим ријечима скрива се више истине него што се на први поглед чини.
Понекад несрећа не долази споља; стварају је они око вас. Да ли је могуће бити срећан са мушкарцем који, циглу по циглу, гради зид између себе и интиме? Вјероватно не.
Наука и технологија
Још једна земља нуди претплату за Фејсбук и Инстаграм без рекламе
На крају крајева, у вези није важно само "вољети", већ и бити ту, подржавати и заједно сањати.
Ево пет типова мушкараца са којима жена ризикује да изгуби своју срећу:
Постоје мушкарци који дјелују као да су заглављени у рутини: посао – кауч – ТВ – спавање. Нема снова о сопственом послу, путовањима, промјенама у дому, па чак ни о садњи дрвета пред кућом. Живе по инерцији, као да их је неко ставио на аутопилот.
За жену са таквим партнером, живот постаје трома мочвара. Недостаје му страст, радозналост и жеља за растом. Постепено, и сама жена губи енергију, јер је тешко горити поред некога ко не зрачи.
Тенис
Сахрањен Никола Пилић: Новак Ђоковић се опростио дирљивим говором
Лав Толстој је написао: "Живјети без сврхе значи не живјети, већ само постојати." Управо такви мушкарци нису лоши, али су празни – са њима је немогуће изградити ишта више од "само коегзистенције".
Потпуна супротност претходном типу. Ови мушкарци су пуни енергије, али сва та енергија иде само на њих саме: граде каријере, купују скупе ствари, теретану претварају у своју тврђаву.
Жена остаје само додатак.
У почетку то може дјеловати привлачно – самоувјерен је, способан и одлучан. Али прије или касније, жена схвати да је она, као особа, готово небитна. Она је "услуга". Такве везе се завршавају са спознајом: "Живим поред њега, али не живим са њим."
Ерих Фром је рекао: "Љубав почиње тамо гдје се употреба завршава." Ако мушкарац види у жени само погодност, нема говора о срећи.
Свијет
Њемачка: Пала са трапеза и погинула пред публиком
Овај тип је многима познат. Неки крију афере, док други отворено, готово поносно, траже потврду своје привлачности. За њега жена није партнер, већ колекција, доказ сопствене вриједности.
Многе жене остају са таквим мушкарцима вјерујући да могу да га „преобликују“. На крају, живот постаје напет, обавијен љубомором и огорченошћу. Жена се осјећа стално „на пробном року“, јер он тражи потврду вриједности у очима других.
Оскар Вајлд је рекао: "Неке жене прате мушкарце због новца, друге због срца. Али ријетко која пронађе срећу."
Тиранин је шармантан и љубазан пред свијетом, али иза затворених врата диктатор који контролише све: шта да се кува, с ким се дружити, гдје ићи.
Бања Лука
Драма у центру Бањалуке: Ватрогасци спасили човјека из корпе
У почетку жена рационализује: "Само је уморан." Али убрзо схвата да је образац константан – тиранин не тражи партнерку, већ подређену.
Фридрих Ниче је написао: "Онај ко се бори против чудовишта мора пазити да и сам не постане чудовиште." Живот са тиранином је борба за дисање – и бјежање је најбоља одлука.
Алкохол, дроге, коцкање или правни проблеми претварају живот са њим у стално очекивање катастрофе. Једног дана обећава да ће се промијенити, сљедећег нова свађа или дугови.
Друштво
На појединим граничним прелазима гужва на излазу из БиХ
Жена може годинама покушавати да спаси партнера, али обично троши сву енергију узалуд, а живот поред таквог човјека постаје као живот поред бурета барута.
Стара изрека каже: "Не можеш спасити дављеника ако не жели да плива." Са зависником, жена рискира да се "удави" заједно са њим, губећи године, здравље и самопоуздање.
Свака жена заслужује срећу. Да би је постигла, важно је рано препознати када особа поред вас није партнер, већ извор бола. Ових пет типова мушкараца су знакови упозорења – игнорисање их води до разочарања и изгубљеног времена.
Остали спортови
Италија је шампион свијета у одбојци
Стивен Шбоски је записао: "Прихватамо љубав за коју мислимо да је заслужујемо." Срећа је могућа само са неким ко зна да воли и види жену као равноправну. Све остало је илузија.
Свијет
1 ч0
Здравље
1 ч0
Друштво
2 ч0
Регион
2 ч0
Најновије
Најчитаније
17
12
17
11
17
03
17
02
16
57
Тренутно на програму